В Оренбуржье построят комплекс по производству растительных масел за 23,4 млрд рублей
ГК НМЖК создаст в Оренбургской области комплекс по глубокой переработке масличных культур, бутилированию растительных масел, производству майонезов и соусов, сообщила компания. Планируется строительство новых мощностей по переработке подсолнечника, рапса, соевых бобов, льна и других масличных культур. Инвестиции в проект составят 23,4 млрд руб.
Предприятие будет перерабатывать до 1 млн т сырья, производить до 450 000 т растительного масла и 390 000 т высокопротеинового шрота (кормового продукта для животных и птицы). Также предусмотрен запуск производства фасованного растительного масла в потребительской таре – 125 000 т в год, майонезов и соусов – 80 000 т в год.
К I кварталу 2023 г. планируется запуск первой очереди маслоэкстракционного завода, а в 2025 г. – запуск второй очереди, выход проекта на полную мощность. Продукция будет ориентирована на экспорт, в частности в Китай, европейские страны (Германия, Дания, Швейцария, Прибалтика и др), страны Средней и Центральной Азии. Приступить к строительству компания собирается в III квартале 2021 г.
НМЖК — одна из крупнейших в России масложировых компаний. Она занимает 5-е место по производству подсолнечного масла с долей 6%, согласно годовому отчету агрохолдинга «Русагро». Также она занимает 4-е место по производству промышленных жиров и майонеза, 2-е место по производству маргарина.