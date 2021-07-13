В Оренбуржье построят комплекс по производству растительных масел за 23,4 млрд рублей

Предприятие будет перерабатывать до 1 млн т сырья, производить до 450 000 т растительного масла и 390 000 т высокопротеинового шрота (кормового продукта для животных и птицы). Также предусмотрен запуск производства фасованного растительного масла в потребительской таре – 125 000 т в год, майонезов и соусов – 80 000 т в год.