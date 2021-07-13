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В Оренбуржье построят комплекс по производству растительных масел за 23,4 млрд рублей

Ведомости

ГК НМЖК создаст в Оренбургской области комплекс по глубокой переработке масличных культур, бутилированию растительных масел, производству майонезов и соусов, сообщила компания. Планируется строительство новых мощностей по переработке подсолнечника, рапса, соевых бобов, льна и других масличных культур. Инвестиции в проект составят 23,4 млрд руб.

Предприятие будет перерабатывать до 1 млн т сырья, производить до 450 000 т растительного масла и 390 000 т высокопротеинового шрота (кормового продукта для животных и птицы). Также предусмотрен запуск производства фасованного растительного масла в потребительской таре – 125 000 т в год, майонезов и соусов – 80 000 т в год.

К I кварталу 2023 г. планируется запуск первой очереди маслоэкстракционного завода, а в 2025 г. – запуск второй очереди, выход проекта на полную мощность. Продукция будет ориентирована на экспорт, в частности в Китай, европейские страны (Германия, Дания, Швейцария, Прибалтика и др), страны Средней и Центральной Азии. Приступить к строительству компания собирается в III квартале 2021 г.

НМЖК — одна из крупнейших в России масложировых компаний. Она занимает 5-е место по производству подсолнечного масла с долей 6%, согласно годовому отчету агрохолдинга «Русагро». Также она занимает 4-е место по производству промышленных жиров и майонеза, 2-е место по производству маргарина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных