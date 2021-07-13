«А-проперти» Авдоляна предложила построить ветку БАМа за свой счет

По прогнозу Минэнерго, поставки российского угля в страны АТР к 2025 г. увеличатся до 174 млн т, что на 42% больше, чем было экспортировано в 2020 г. Наиболее быстрыми темпами – более чем в 2 раза по сравнению с показателями прошлого года – будет расти спрос на уголь в странах Индийского океана (в Индии, Вьетнаме, Малайзии, Индонезии, Таиланде и др.). В этом регионе наблюдается рост спроса как на коксующийся уголь (благодаря развитию металлургической промышленности), так и на энергетический (ввиду роста населения и развития экономик этих стран). В 2025 г. экспорт российского угля по этому направлению может составить 57,5 млн т против 24,1 млн по итогам прошлого года. По данным Минэнерго, поставки российского угля в страны АТР увеличились с 2016 по 2020 г. более чем на 40%. В денежном выражении доля АТР в общем экспорте российского угля выросла с 37% в 2011 г. до 58% в 2020 г.