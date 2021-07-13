«А-проперти» Авдоляна предложила построить ветку БАМа за свой счет
«А-проперти» бизнесмена Альберта Авдоляна намерена построить частную железную дорогу от Эльгинского месторождения до Охотского моря, сообщила «Ведомостям» представитель компании Анастасия Харитонова.
Проект предполагает строительство собственной железнодорожной линии необщего пользования Эльга — Чумикан, а также собственной портовой инфраструктуры для вывоза эльгинского коксующегося угля, уточнила представитель. Ориентировочная протяженность железной дороги составит 500 км, провозная способность — 30 млн т год.
Проект будет реализован исключительно за счет операционного потока группы, собственных и привлеченных средств, отметила Харитонова. По ее словам, привлечение субсидий или иных мер государственной поддержки в рамках данного проекта не предполагается.
Данный проект упоминался главой РЖД Олегом Белозеровым на совещании правительства с президентом России Владимиром Путиным 7 июля.
«Коллеги предложили вариант – построить вообще отдельную ветку в сторону Тихого океана при условии, если им дадут возможность вывозить уголь. То есть это будет даже на БАМ и не Транссиб, а еще одна новая ветка выше, третья, параллельная, в сторону Тихого океана. Мы тоже этот вариант сейчас вместе с ними рассматриваем и будем предлагать правительству, чтобы дополнительно расширить и эти мощности», — сказал Белозеров.
Восточная ветка Байкало-Амурской магистрали (БАМ) – это однопутный неэлектрифицированный участок протяженностью 1916 км от Тынды в Амурской области до порта Ванино в Хабаровском крае. Его строили в 1970-х гг. прошлого века железнодорожные войска. В 2020 г. по этому участку перевезли 24 млн т грузов (в основном угля).
В марте 2021 г. президент Владимир Путин поручил представить предложения по расширению восточного участка БАМа для увеличения экспорта угля с якутских месторождений, а также проработать механизмы финансирования данного проекта, не исключая использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в нем.
РЖД на основе заявок грузоотправителей проработала проект. «По сути, потребуются сплошные вторые пути от Тынды до порта Ванино, желательно с электрификацией, что позволит проводить поезда большего веса. Стоимостные параметры достаточно серьезные: по предварительным оценкам, без электрификации работы могут обойтись в 350 млрд руб., с электрификацией – в 700 млрд руб.», – говорил в апреле замглавы РЖД Андрей Макаров.
«Пока прямой вариант – это порядка 25% средств из ФНБ может быть направлено, но, может быть, мы предложим в процессе еще какие-то варианты. Мы считаем, что ФНБ должен был бы быть лучше всех других имеющихся механизмов. Строить будем 4–5 лет, чтобы закончить в 2026–2027 гг.», – добавил топ-менеджер. Таким образом, на восточную ветку БАМа может понадобиться от 87,5 млрд до 175 млрд руб. из средств ФНБ в зависимости от варианта расширения.
По прогнозу Минэнерго, поставки российского угля в страны АТР к 2025 г. увеличатся до 174 млн т, что на 42% больше, чем было экспортировано в 2020 г. Наиболее быстрыми темпами – более чем в 2 раза по сравнению с показателями прошлого года – будет расти спрос на уголь в странах Индийского океана (в Индии, Вьетнаме, Малайзии, Индонезии, Таиланде и др.). В этом регионе наблюдается рост спроса как на коксующийся уголь (благодаря развитию металлургической промышленности), так и на энергетический (ввиду роста населения и развития экономик этих стран). В 2025 г. экспорт российского угля по этому направлению может составить 57,5 млн т против 24,1 млн по итогам прошлого года. По данным Минэнерго, поставки российского угля в страны АТР увеличились с 2016 по 2020 г. более чем на 40%. В денежном выражении доля АТР в общем экспорте российского угля выросла с 37% в 2011 г. до 58% в 2020 г.