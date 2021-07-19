В Кремле исключили влияние решения суда по делу Калви на бизнес в России
Решение суда по делу основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, которого сторона обвинения предлагает приговорить к шести годам лишения свободы условно за растрату, не может оказать глобального влияния на бизнес-сообщество в России, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
«Отдельно взятое дело не может иметь глобального воздействия на бизнес. Главное — это те системные меры, которые принимаются для повышения инвестиционной привлекательности страны и ее обеспечения. Это гораздо более важный процесс», — сказал он.
Кремлю хорошо известно, что иностранный бизнес внимательно следит за делом Калви, уточнил Песков. В то же время президент России Владимир Путин на встречах с зарубежными предпринимателями неоднократно говорил о невозможности вмешательства властей в судебные дела, добавил он, выразив надежду, что решение суда не заставит себя ждать и «ситуация разрешится».
Ранее сегодня в ходе выступления с последним словом в суде Калви заявил, что он и его коллеги, которые тоже проходят фигурантами по делу о растрате — партнеры Baring Vostok Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, экс-управляющий директор по инвестициям банка «Восточный» Александр Цакунов, бывший директор кредитной организации Александр Кордичев и директор «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров, невиновны. Основатель Baring Vostok подчеркнул, что решение суда окажет влияние на все бизнес-сообщество России.
«Решение суда отклонить обвинение стало бы огромным позитивным сигналом о независимости судов и защите прав инвесторов. Не будет преувеличением предположить, что такое положительное решение суда может привлечь миллиарды долларов новых инвестиций в Россию и приведет к тысячам новых рабочих мест», — сказал Калви (цитата по «Интерфаксу»).
Дело против Калви и других фигурантов было возбуждено в феврале 2019 г. по заявлению члена совета директоров «Восточного» Шерзода Юсупова. Их обвинили в хищении у банка 2,5 млрд руб. По данным следствия, кредитная организация приняла пакет акций люксембургской компании IFTG в счет погашения ссуды на 2,5 млрд руб., выданной «Первому коллекторскому бюро» (также принадлежало фонду). Юсупов на совете директоров проголосовал за сделку, но позднее счел замену неравноценной и обратился в ФСБ. Следствие оценило справедливую стоимость пакета акций в 600 000 руб. и возбудило дело о мошенничестве. В конце декабря 2019 г. обвинение было переквалифицировано с ч. 4 ст. 159 (мошенничество) на ч. 4 ст. 160 (растрата). Условный срок в отношении Калви и других лиц прокурор запросил вследствие погашения долга обвиняемыми.