В Кремле исключили влияние решения суда по делу Калви на бизнес в России

Дело против Калви и других фигурантов было возбуждено в феврале 2019 г. по заявлению члена совета директоров «Восточного» Шерзода Юсупова. Их обвинили в хищении у банка 2,5 млрд руб. По данным следствия, кредитная организация приняла пакет акций люксембургской компании IFTG в счет погашения ссуды на 2,5 млрд руб., выданной «Первому коллекторскому бюро» (также принадлежало фонду). Юсупов на совете директоров проголосовал за сделку, но позднее счел замену неравноценной и обратился в ФСБ. Следствие оценило справедливую стоимость пакета акций в 600 000 руб. и возбудило дело о мошенничестве. В конце декабря 2019 г. обвинение было переквалифицировано с ч. 4 ст. 159 (мошенничество) на ч. 4 ст. 160 (растрата). Условный срок в отношении Калви и других лиц прокурор запросил вследствие погашения долга обвиняемыми.