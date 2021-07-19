Умер экс-совладелец «Сибуглемета» Александр Щукин

«Сибуглемет» – один из крупнейших производителей коксующегося угля в России, в него входят разрезы «Междуречье» и УК «Южная», шахты «Антоновская» и «Большевик», а также обогатительные фабрики «Междуреченская» и «Антоновская» суммарной мощностью переработки 12 млн т угля. В 2019 г. предприятия «Сибуглемета» добыли 12,4 млн т угля, в первом полугодии 2020 г. – 4,8 млн т. Чистая прибыль крупнейшего актива «Сибуглемета» – «Междуречья» в 2019 г. снизилась на 3% — до 9,8 млрд руб., выручка упала в 1,5 раза — до 27 млрд руб.