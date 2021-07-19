Умер экс-совладелец «Сибуглемета» Александр Щукин
Сооснователь и бывший совладелец холдинга «Сибуглемет» Александр Щукин скончался 19 июля на 71-м году жизни, сообщил Forbes его зять Ильдар Узбеков.
По его словам, в мае этого года Щукин перенес операцию на сердце, а несколько недель назад у промышленника обнаружили коронавирус, в связи с чем последние две недели он находился в реанимации в больнице в Кемерово.
С 2016 г. Щукин находился под домашним арестом по обвинению в вымогательстве контрольного пакета акций угольной шахты в Кузбассе АО «Разрез «Инской». Вместе с ним по делу проходили заместители экс-губернатора Кузбасса Амана Тулеева — Алексей Иванов и Александр Данильченко, глава областной администрации Елена Троицкая, а также глава Следственного комитета Кемеровской области, генерал Сергей Калинкин. Судебный процесс начался в 2018 г. и продолжается до сих пор.
«Сибуглемет» – один из крупнейших производителей коксующегося угля в России, в него входят разрезы «Междуречье» и УК «Южная», шахты «Антоновская» и «Большевик», а также обогатительные фабрики «Междуреченская» и «Антоновская» суммарной мощностью переработки 12 млн т угля. В 2019 г. предприятия «Сибуглемета» добыли 12,4 млн т угля, в первом полугодии 2020 г. – 4,8 млн т. Чистая прибыль крупнейшего актива «Сибуглемета» – «Междуречья» в 2019 г. снизилась на 3% — до 9,8 млрд руб., выручка упала в 1,5 раза — до 27 млрд руб.
После продажи акций «Сибуглемета» ВЭБу в 2015 г. Щукин приобрел 51% Новокузнецкого вагоностроительного завода (НкВЗ). Щукин также владел строительной компанией «Южкузбасстрой», угольными активами Западно-Сибирской угольной компании, являлся основным собственником новокузнецкого ритейлера «Центрпродсервис».
Щукин входил в рейтинг журнала Forbes в 2005 и 2010 гг. Занимал места с состоянием от $450 млн (2005 г.) до $800 млн (2010 г.) В 2011 г. вошел в рейтинг 200 богатейших людей России, его состояние журнал оценивал в $1,8 млрд. У Щукина есть дочь Елена. Как писал Forbes, с момента нахождения Щукина под домашним арестом, его активами управлял Узбеков.