Даниловский рынок планирует стать сетью

Даниловский рынок находится под управлением ресторанного холдинга Ginza Project. Он выкупил Даниловский рынок у Москвы в 2015 г. за 425 млн руб. с обязательством вложить в реконструкцию около 800 млн руб. Площадь объекта составляет 12 390 кв. м. Как уточняет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с проектом, «сейчас Ginza Project к нему отношения не имеет». В Ginza от комментариев изданию отказались.