Даниловский рынок планирует стать сетью
Даниловский рынок может расширить применение бренда вплоть до сети торговых объектов. Об этом рассказал «Ведомостям» генеральный директор Даниловского рынка Андрей Загребелько. По его словам, компания на данный момент «рассматривает перспективные площадки» для экспансии бренда.
«Конечно, мы планируем развиваться и будем рассматривать перспективные площадки. Мы за поэтапное, продуманное развитие. Сделаем этот проект, посмотрим результат, экономику и примем решение о дальнейших шагах», — рассказал Загребелько.
Как сообщила ранее газета «Коммерсантъ», Даниловский рынок станет основным гастрономическим арендатором люксового торгового комплекса Estate Mall на Новорижском шоссе. Это проект бизнесмена, первого вице-президента девелопера Crocus Group Эмина Агаларова, включающий 12 зданий общей площадью 27 300 кв. м. Представитель Estate Mall уточнила изданию, что Даниловский рынок арендует порядка 3000 кв. м, при этом сумма сделки не раскрывается.
Даниловский рынок находится под управлением ресторанного холдинга Ginza Project. Он выкупил Даниловский рынок у Москвы в 2015 г. за 425 млн руб. с обязательством вложить в реконструкцию около 800 млн руб. Площадь объекта составляет 12 390 кв. м. Как уточняет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с проектом, «сейчас Ginza Project к нему отношения не имеет». В Ginza от комментариев изданию отказались.
По данным «Спарк-Интерфакса», собственниками АО «Даниловский рынок» являются четыре компании: «Альтера капитал» (40%), «Стронгбоу один» (25%), «ИКЛ» (20%) и «Сапфир» (15%). Владельцем 99% «Альтера капитал» является Кирилл Андросов — бывший замминистра экономики и бывший председатель совета директоров «Аэрофлота». По данным «Спарк», «Альтера капитал» получила долю в 40% в сентябре 2020 г.