Глава Росприроднадзора оценила новый иск к структуре «Норникеля»
Иск Росрыболовства к Норильско-Таймырской энергетической компании (входит в структуру «Норникеля») на почти 60 млрд руб. является справедливым, расчеты проводились взвешенно, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Росприроднадзора Светлану Радионову.
О подаче иска к Норильско-Таймырской энергетической компании (входит в структуру «Норникеля») о взыскании ущерба водным биоресурсам на 58,65 млрд руб. Росрыболовство сообщило 29 июля.
«Я уверена, что коллеги взвешенно подошли [к расчетам суммы взыскания], они долго готовились, дольше, чем мы. У них другие расчеты, у них работает научный институт. Объявить сумму публично для любого госоргана — это значит в дальнейшем не иметь возможности не защищать свою позицию», — сказала Радионова.
Разлив более 20 000 т дизельного топлива произошел 29 мая 2020 г. у дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильска, принадлежащей НТЭК. В результате аварии нефтепродукты попали в почву и ближайшие водоемы – реку Амбарную, обеспечивающую водой жителей района Кайеркан Норильска, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море. 10 марта 2021 г. Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК), входящая в группу компаний «Норильский никель», в соответствии с решением Арбитражного суда Красноярского края выплатила 146,2 млрд руб., компенсировав вред, нанесенный экологии.