Глава Росприроднадзора оценила новый иск к структуре «Норникеля»

«Я уверена, что коллеги взвешенно подошли [к расчетам суммы взыскания], они долго готовились, дольше, чем мы. У них другие расчеты, у них работает научный институт. Объявить сумму публично для любого госоргана — это значит в дальнейшем не иметь возможности не защищать свою позицию», — сказала Радионова.