Aviasales получит $43 млн инвестиций от двух фондов

По собственным данным, ежемесячная аудитория Aviasales составляет более 15 млн пользователей. За год с помощью сервиса продаётся авиабилетов на сумму более $1,6 млрд. При сохранении текущей динамики по итогам 2021 года совокупные продажи через площадку (GMV) вырастут на 50% по сравнению с 2019–2020 гг. и превысят $2 млрд, говорил управляющий партнер фонда iTech Capital и совладелец сервиса Aviasales Глеб Давидюк Давидюк «Ведомостям».