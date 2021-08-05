Aviasales получит $43 млн инвестиций от двух фондов
Фонды под управлением «Эльбрус Капитала» и iTech Capital — Elbrus Capital Fund III и iTech Fund II — инвестируют $43 млн в сервис по поиску авиабилетов Aviasales, сообщает пресс-служба компании. Она не раскрыла долю, которую получат инвесторы за эту сумму.
Бенефициарами Aviasales до сделки, по словам представителя сервиса, являлись семья основателя компании Константина Калинова, менеджмент и фонд iTech Capital, который получил миноритарный пакет в 2014 г., вложив $10 млн. «Эльбрус Капитал» ранее не был совладельцем компании.
Привлеченные средства сервис планирует направить на запуск новых продуктов, инвестиции в маркетинг, развитие сервиса для организации командировок и глобальной платформы для автоматизации партнерского маркетинга Travelpayouts.
Aviasales закончила 2020 г. с операционной прибылью, а в данный момент сервис демонстрирует показатели выше 2019 г., подчеркнул управляющий директор Aviasales Макс Крайнов. Годовой оборот (gross merchandise value, GMV) основного юрлица группы — зарегистрированной в Гонконге Go Travel Un Limited — составляет более $1,6 млрд, пишет РБК.
По собственным данным, ежемесячная аудитория Aviasales составляет более 15 млн пользователей. За год с помощью сервиса продаётся авиабилетов на сумму более $1,6 млрд. При сохранении текущей динамики по итогам 2021 года совокупные продажи через площадку (GMV) вырастут на 50% по сравнению с 2019–2020 гг. и превысят $2 млрд, говорил управляющий партнер фонда iTech Capital и совладелец сервиса Aviasales Глеб Давидюк Давидюк «Ведомостям».
iTech Capital имеет под управлением два фонда, ключевыми сегментами инвестирования которых являются AdTech, FinTech, CryptoTech, Online Travel & Ticketing. Среди портфельных компаний iTech Capital помимо Aviasales находятся блокчейн-компания Bitfury и платформа для трейдеров TradingView. Фонды «Эльбрус Капитал» инвестировали в более чем 20 компаний, в том числе в компанию интернет-рекрутмента HeadHunter, финансовый портал «Банки.ру», «ЦИАН Групп» и транспортную компанию DPD Russia.