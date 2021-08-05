Россия обвинила экс-структуру ЮКОСа в рассекречивании решения на $5 млрд
Российская сторона обвинила Yukos Foundation в «грубом нарушении» режима конфиденциальности разбирательства по спору Yukos Capital SARL против России, сообщает РБК со ссылкой на автономную некоммерческую организацию «Международный центр правовой защиты» (МЦПЗ), которая представляет интересы России в зарубежных судебных спорах по делу ЮКОСа по поручению Генпрокуратуры.
Ранее международный арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить компенсацию в размере $5 млрд бывшей структуре группы ЮКОС — компании Yukos Capital Sarl. Этот факт раскрыл фонд Yukos Foundation, чем нарушил обязательства Yukos Capital сохранять решение арбитража частным и конфиденциальным, считает МЦПЗ. Возможными правовыми механизмами защиты являются обращение за обеспечительными мерами и взыскание убытков из-за раскрытия. Российская сторона считает, что эти убытки, в частности, обусловлены вынужденной необходимостью «давать разъяснения по содержанию решения, поскольку пресс-релиз Yukos Foundation дает вырванные из контекста выводы решения, передергивает факты».
Российская сторона, как сообщили в организации, «рассматривает все возможные способы защиты своих прав и интересов в связи с грубым нарушением со стороны истца и Yukos Foundation».
По данным компании, суд вынес решение 23 июля. Он постановил, что «Россия незаконно экспроприировала займы, которые Yukos Capital выдал своей бывшей материнской компании, и не дала совершиться правосудию в этом деле в российских судах». Основанием для рассмотрения дела был Договор к Энергетической хартии, который Россия подписала в 1994 г. и временно применяла, но не ратифицировала.
В Yukos Capital в ответ на запрос РБК опровергли нарушение режима конфиденциальности арбитража, не уточнив деталей. Издание отмечает, что формальная связь Yukos Foundation и Yukos Capital не ясна.
МЦПЗ также указал, что арбитражный трибунал уменьшил сумму финансовых требований Yukos Capital до $2,6 млрд. Суд не стал учитывать проценты, появившиеся с того момента, как займы, выданные Yukos Capital, должны были быть погашены по договору.
«Арбитры признали, что истец сам содействовал своим финансовым потерям и принял на себя неразумный и предвидимый риск невозврата заемных траншей от НК «ЮКОС», — отметили в МЦПЗ. Yukos Capital перечислял заемные средства после 27 мая 2004 г., когда сама НК «ЮКОС» сделала заявление о возможном банкротстве.
Судебные разбирательства по делу ЮКОСа продолжаются с 2005 г., когда дочерние компании группы «Менатеп» Yukos Universal и Hulley Enterprises, владевшие 51% акций ЮКОСа, подали в Международный арбитражный суд Гааги иск к России о взыскании ущерба от экспроприации активов ЮКОСа в размере $28,3 млрд. Общая сумма претензий к России с учетом иска еще одного владельца, Veteran Petroleum, составила $33,1 млрд.
В 2014 г. арбитраж признал действия России нарушением Энергетической хартии и обязал выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд, после чего в ряде стран были предприняты попытки ареста счетов и активов России в счет возмещения долга.