Россия обвинила экс-структуру ЮКОСа в рассекречивании решения на $5 млрд

По данным компании, суд вынес решение 23 июля. Он постановил, что «Россия незаконно экспроприировала займы, которые Yukos Capital выдал своей бывшей материнской компании, и не дала совершиться правосудию в этом деле в российских судах». Основанием для рассмотрения дела был Договор к Энергетической хартии, который Россия подписала в 1994 г. и временно применяла, но не ратифицировала.