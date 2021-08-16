«Росатом» получит 80 млрд рублей из бюджета на развитие малых АЭС
Правительство выделит почти 80 млрд руб. на программу «Росатома» по развитию АЭС малой мощности в 2021–2024 гг. Из бюджета госкорпорация получит 24 млрд руб., еще 55,9 млрд руб.— из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Эта сумма меньше, чем просил «Росатом» в черновом проекте социально-экономической инициативы (одной из 42, претендующих на средства ФНБ. — Прим.ред.) «Новая атомная энергетика» по программе «Малый атом» — 86,25 млрд руб. на 2021–2024 гг. При этом из бюджета предлагалось выделить 19,66 млрд руб., остальные средства — из неназванных внебюджетных источников.
В правительстве и «Росатоме» газете официально не комментировали эту информацию, но и не опровергали ее.
«Малый атом» является ключевым направлением программы. Она подразумевает строительство АЭС малой мощности (АСММ до 300 МВт). Первые малые АЭС собираются построить в России, в частности в якутском поселке Усть-Куйга для Кючусского золоторудного месторождения (реактор РИТМ-200Н мощностью 55 МВт). Завершение строительства первой наземной российской АСММ нового поколения планируется к 2028 г.
«Росатом» также разработает технический проект установки «Шельф М» мощностью до 10 МВт и эскизный проект «Елена АМ» до 400 кВт, также для электроснабжения жителей удаленных районов. Затем «Росатом» намерен занять 20% мирового рынка малых АЭС. Сейчас в мире работает только одна АСММ — отечественная плавучая АЭС «Академик Ломоносов» на Чукотке (70 МВт). Она была запущена в конце 2019 г. для замены мощностей построенной в советское время Билибинской АЭС.