«Росатом» получит 80 млрд рублей из бюджета на развитие малых АЭС

«Росатом» также разработает технический проект установки «Шельф М» мощностью до 10 МВт и эскизный проект «Елена АМ» до 400 кВт, также для электроснабжения жителей удаленных районов. Затем «Росатом» намерен занять 20% мирового рынка малых АЭС. Сейчас в мире работает только одна АСММ — отечественная плавучая АЭС «Академик Ломоносов» на Чукотке (70 МВт). Она была запущена в конце 2019 г. для замены мощностей построенной в советское время Билибинской АЭС.