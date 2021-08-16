Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Бизнес

«Росатом» получит 80 млрд рублей из бюджета на развитие малых АЭС

Ведомости

Правительство выделит почти 80 млрд руб. на программу «Росатома» по развитию АЭС малой мощности в 2021–2024 гг. Из бюджета госкорпорация получит 24 млрд руб., еще 55,9 млрд руб.— из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Эта сумма меньше, чем просил «Росатом» в черновом проекте социально-экономической инициативы (одной из 42, претендующих на средства ФНБ. — Прим.ред.) «Новая атомная энергетика» по программе «Малый атом» — 86,25 млрд руб. на 2021–2024 гг. При этом из бюджета предлагалось выделить 19,66 млрд руб., остальные средства — из неназванных внебюджетных источников.

В правительстве и «Росатоме» газете официально не комментировали эту информацию, но и не опровергали ее.

«Малый атом» является ключевым направлением программы. Она подразумевает строительство АЭС малой мощности (АСММ до 300 МВт). Первые малые АЭС собираются построить в России, в частности в якутском поселке Усть-Куйга для Кючусского золоторудного месторождения (реактор РИТМ-200Н мощностью 55 МВт). Завершение строительства первой наземной российской АСММ нового поколения планируется к 2028 г. 

«Росатом» также разработает технический проект установки «Шельф М» мощностью до 10 МВт и эскизный проект «Елена АМ» до 400 кВт, также для электроснабжения жителей удаленных районов. Затем «Росатом» намерен занять 20% мирового рынка малых АЭС. Сейчас в мире работает только одна АСММ — отечественная плавучая АЭС «Академик Ломоносов» на Чукотке (70 МВт). Она была запущена в конце 2019 г. для замены мощностей построенной в советское время Билибинской АЭС.

Ранее по теме: «Росатом» резко увеличил финансирование своего машиностроительного дивизиона

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных