Стоимость акций QIWI упала до исторического минимума
Стоимость акций компании QIWI упала до исторически минимального уровня после того, как президент России Владимир Путин назначил единым центром учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов небанковскую кредитную организацию «Мобильная карта».
По данным Московской биржи, сегодня к 17.30 мск цена одной бумаги QIWI достигла 657 руб. Это самое низкое значение с момента IPO компании, которое состоялось в 2013 г. Предыдущий минимум на уровне 690 руб. был зафиксирован в мае 2016 г.
В целом сегодня акции QIWI рухнули более чем на 7% по сравнению с закрытием предыдущих торгов. Тогда цена бумаги составила 706,5 руб. В течение дня стоимость акции компании достигала 717 руб.
Стоимость акций QIWI стала падать на фоне распоряжения Путина, согласно которому QIWI не стала единым центром учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов. Вместо нее была назначена «Мобильная карта». Распоряжение президента вступает в силу с 1 сентября 2021 г.
В декабре прошлого года Путин подписал закон о создании в стране публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр». Она будет отслеживать и направлять целевые отчисления от букмекеров в пользу спортивных федераций и профессиональных лиг, что ранее каждый организатор азартных игр делал при содействии саморегулируемых организаций, а также следить за исполнением законов в сфере азартных игр в интернете и в случае их нарушения сообщать в уполномоченные органы. Таким образом, единый центр заменит других операторов. QIWI же на данный момент является оператором одного из центров учета переводов интерактивных ставок (ЦУПИС). «Мобильная карта» — оператор другого ЦУПИСа.
В декабре в QIWI рассказали «Коммерсанту» о намерении обратиться к правительству России с предложением создать на своей базе единый центр учета ставок букмекерских контор. Тогда в компании отметили, что у них уже есть технологическая платформа для этого.