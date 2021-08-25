Стоимость акций QIWI упала до исторического минимума

В декабре прошлого года Путин подписал закон о создании в стране публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр». Она будет отслеживать и направлять целевые отчисления от букмекеров в пользу спортивных федераций и профессиональных лиг, что ранее каждый организатор азартных игр делал при содействии саморегулируемых организаций, а также следить за исполнением законов в сфере азартных игр в интернете и в случае их нарушения сообщать в уполномоченные органы. Таким образом, единый центр заменит других операторов. QIWI же на данный момент является оператором одного из центров учета переводов интерактивных ставок (ЦУПИС). «Мобильная карта» — оператор другого ЦУПИСа.