ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублей

ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублейКомпания намерена обжаловать данное решение в суде
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) наложила на управляющую агрегатором Booking.com компанию (Booking.com B.V., Нидерланды) оборотный штраф в размере 1,3 млрд руб. за злоупотребление доминирующим положением на российском рынке гостиничных агрегаторов, сообщила пресс-служба ведомства.
«Компания навязывала гостиницам, отелям, хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей», — сообщили в ведомстве, пояснив, что для гостиниц это означало, что они не могут установить цену на свои услуги в других каналах продаж ниже, чем на агрегаторе.
По мнению ведомства, подобные действия ограничивают конкуренцию на рынке, а также приводят к ущемлению интересов гостиниц. При этом голландская компания до этого момента не исполнила предписание ФАС. Наказание за указанное нарушение предусмотрено ч. 2 ст. 14.31 КоАП РФ (злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке).
В Booking.com сообщили «Ведомостям», что разочарованы решением ФАС и намерены обжаловать его. «Мы намерены обжаловать данное решение о штрафе, пока ожидаем результатов апелляции на заключение ФАС в отношении нашей практики паритета цен», — заявили в компании.
Вице-президент, председатель комитета по туризму «Опоры России» Алексей Кожевников в беседе с «Ведомостями» заявил, что в организации удовлетворены решением ФАС. При этом он отметил, что предписание ФАС о прекращении навязывания паритета цен для российских отелей сейчас обжалуется компанией Booking.com в Арбитражном суде.
«Российская туристическая отрасль будет удовлетворена, когда Booking выполнит предписание о прекращении навязывания паритета цен и прекратит злоупотреблять доминирующим положением на рынке», — отметил Кожевников.
В начале февраля Booking.com B.V. подала иск в Арбитражный суд Москвы о признании решения ФАС, которая обязала агрегатор исключить из соглашений с российскими компаниями пункт о предоставлении лучшей цены, незаконным. Следующее заседание запланировано на 30 августа.
Как ранее пояснил «Ведомостям» Кожевников, установление паритета цен привело к завышению комиссии для отельеров и увеличению стоимости услуг гостиниц для конечных потребителей, поскольку в нее включается плата, которую отель обязан выплатить платформе: если в начале работы сервиса комиссия была 15%, то сейчас – в борьбе за приоритетное размещение в поисковой выдаче – выходит за рамки 25% и выше.
ФАС России завершила рассмотрение антимонопольного дела в отношении Booking.com B.V. в декабре прошлого года. Оно было возбуждено в результате рассмотрения обращения «Опоры России».
Ранее организация написала письмо руководителю ФАС Игорю Артемьеву, в котором она выразила обеспокоенность состоянием конкуренции на рынке бронирования отелей и попросила проверить деятельность Booking.com. В частности, в письме говорилось, что сервис, чья доля на рынке достигает 70%, навязывает невыгодные условия партнерства за счет доминирующего положения.