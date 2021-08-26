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ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублей

Компания намерена обжаловать данное решение в суде
Татьяна Морозова Дарина Бухарова Анастасия Шинкеева
Андрей Гордеев / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) наложила на управляющую агрегатором Booking.com компанию (Booking.com B.V., Нидерланды) оборотный штраф в размере 1,3 млрд руб. за злоупотребление доминирующим положением на российском рынке гостиничных агрегаторов, сообщила пресс-служба ведомства.

«Компания навязывала гостиницам, отелям, хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей», — сообщили в ведомстве, пояснив, что для гостиниц это означало, что они не могут установить цену на свои услуги в других каналах продаж ниже, чем на агрегаторе.

По мнению ведомства, подобные действия ограничивают конкуренцию на рынке, а также приводят к ущемлению интересов гостиниц. При этом голландская компания до этого момента не исполнила предписание ФАС. Наказание за указанное нарушение предусмотрено ч. 2 ст. 14.31 КоАП РФ (злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке).

В Booking.com сообщили «Ведомостям», что разочарованы решением ФАС и намерены обжаловать его. «Мы намерены обжаловать данное решение о штрафе, пока ожидаем результатов апелляции на заключение ФАС в отношении нашей практики паритета цен», — заявили в компании.

Вице-президент, председатель комитета по туризму «Опоры России» Алексей Кожевников в беседе с «Ведомостями» заявил, что в организации удовлетворены решением ФАС. При этом он отметил, что предписание ФАС о прекращении навязывания паритета цен для российских отелей сейчас обжалуется компанией Booking.com в Арбитражном суде.

«Российская туристическая отрасль будет удовлетворена, когда Booking выполнит предписание о прекращении навязывания паритета цен и прекратит злоупотреблять доминирующим положением на рынке», — отметил Кожевников.

В начале февраля Booking.com B.V. подала иск в Арбитражный суд Москвы о признании решения ФАС, которая обязала агрегатор исключить из соглашений с российскими компаниями пункт о предоставлении лучшей цены, незаконным. Следующее заседание запланировано на 30 августа.

Как ранее пояснил «Ведомостям» Кожевников, установление паритета цен привело к завышению комиссии для отельеров и увеличению стоимости услуг гостиниц для конечных потребителей, поскольку в нее включается плата, которую отель обязан выплатить платформе: если в начале работы сервиса комиссия была 15%, то сейчас – в борьбе за приоритетное размещение в поисковой выдаче – выходит за рамки 25% и выше.

ФАС России завершила рассмотрение антимонопольного дела в отношении Booking.com B.V. в декабре прошлого года. Оно было возбуждено в результате рассмотрения обращения «Опоры России».

Ранее организация написала письмо руководителю ФАС Игорю Артемьеву, в котором она выразила обеспокоенность состоянием конкуренции на рынке бронирования отелей и попросила проверить деятельность Booking.com. В частности, в письме говорилось, что сервис, чья доля на рынке достигает 70%, навязывает невыгодные условия партнерства за счет доминирующего положения.

Ранее по теме: ФАС обязала Booking перестать требовать от отелей гарантии лучшей цены
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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