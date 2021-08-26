ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублей

«Компания навязывала гостиницам, отелям, хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей», — сообщили в ведомстве, пояснив, что для гостиниц это означало, что они не могут установить цену на свои услуги в других каналах продаж ниже, чем на агрегаторе.