«Русснефть» погасила долг перед ФНС по налогу на добычу ископаемых

Как говорится в отчете, чистая прибыль «Русснефти» по МСФО в январе-июне 2021 г. составила 13,6 млрд руб. против убытка в 13,2 млрд руб. годом раннее. Выручка выросла в 2 раза, составив 123,9 млрд руб. Рост показателя преимущественно связан с ростом цен на нефть. Показатель EBITDA составил 33,2 млрд руб., что более чем в 4,5 раза превышает значение первого полугодия прошлого года.