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«Русснефть» погасила долг перед ФНС по налогу на добычу ископаемых

Ведомости

«Русснефть» в июле 2021 г. полностью погасила задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС) по уплате налога на добычу полезных ископаемых. Об этом говорится в финансовой отчетности «Русснефти» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Как поясняет компания, ФНС в 2020г. предоставила «Русснефти» рассрочку по уплате налога в размере 7,97 млрд руб., «Варьеганнефти» (дочерняя компания «Русснефти») — в размере 1 млрд руб., а также соответствующих сумм пени и процентов за пользование рассрочкой. «Русснефть» подписала с ФНС договор залога недвижимого имущества на общую сумму денежных обязательств 8,17 млрд руб. Общая стоимость заложенного имущества составила 12,25 млрд руб. Одновременно «Варьеганнефть» подписала аналогичный договор залога на общую сумму обязательства 1 млрд руб. общей залоговой стоимостью 1,632 млрд руб.

«В июле 2021 года “Русснефть” и “Варьеганнефть” полностью исполнили свои обязательства по уплате НДПИ, пени и процентов в соответствии с решениями о рассрочке, при этом залог недвижимого имущества сохраняется на отчетную дату», — говорится в отчете.

Общая сумма погашенной задолженности и процентов составила 13,88 млрд руб., следует из отчета. В настоящее время компания ведет работу по снятию залога с недвижимого имущества.

Как говорится в отчете, чистая прибыль «Русснефти» по МСФО в январе-июне 2021 г. составила 13,6 млрд руб. против убытка в 13,2 млрд руб. годом раннее. Выручка выросла в 2 раза, составив 123,9 млрд руб. Рост показателя преимущественно связан с ростом цен на нефть. Показатель EBITDA составил 33,2 млрд руб., что более чем в 4,5 раза превышает значение первого полугодия прошлого года.

Добыча нефти компанией в январе-июне снизилась на 3,1% до 3,4 млн т, добыча газа – на 14,6% до 1 млрд куб. м. Сокращение добычи нефти и газа обусловлено сделкой ОПЕК+, указывает «Русснефть».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных