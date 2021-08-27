«Русснефть» погасила долг перед ФНС по налогу на добычу ископаемых
«Русснефть» в июле 2021 г. полностью погасила задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС) по уплате налога на добычу полезных ископаемых. Об этом говорится в финансовой отчетности «Русснефти» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Как поясняет компания, ФНС в 2020г. предоставила «Русснефти» рассрочку по уплате налога в размере 7,97 млрд руб., «Варьеганнефти» (дочерняя компания «Русснефти») — в размере 1 млрд руб., а также соответствующих сумм пени и процентов за пользование рассрочкой. «Русснефть» подписала с ФНС договор залога недвижимого имущества на общую сумму денежных обязательств 8,17 млрд руб. Общая стоимость заложенного имущества составила 12,25 млрд руб. Одновременно «Варьеганнефть» подписала аналогичный договор залога на общую сумму обязательства 1 млрд руб. общей залоговой стоимостью 1,632 млрд руб.
«В июле 2021 года “Русснефть” и “Варьеганнефть” полностью исполнили свои обязательства по уплате НДПИ, пени и процентов в соответствии с решениями о рассрочке, при этом залог недвижимого имущества сохраняется на отчетную дату», — говорится в отчете.
Общая сумма погашенной задолженности и процентов составила 13,88 млрд руб., следует из отчета. В настоящее время компания ведет работу по снятию залога с недвижимого имущества.
Как говорится в отчете, чистая прибыль «Русснефти» по МСФО в январе-июне 2021 г. составила 13,6 млрд руб. против убытка в 13,2 млрд руб. годом раннее. Выручка выросла в 2 раза, составив 123,9 млрд руб. Рост показателя преимущественно связан с ростом цен на нефть. Показатель EBITDA составил 33,2 млрд руб., что более чем в 4,5 раза превышает значение первого полугодия прошлого года.
Добыча нефти компанией в январе-июне снизилась на 3,1% до 3,4 млн т, добыча газа – на 14,6% до 1 млрд куб. м. Сокращение добычи нефти и газа обусловлено сделкой ОПЕК+, указывает «Русснефть».