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Польская PGNiG в 2022 году начнет работы по поиску и добыче газа на Украине

Ведомости

Польская газовая компания PGNiG подписала соглашение с украинской Energy Resources of Ukraine о приобретении контрольного пакета акций «Карпатгаздобычи», а также о начале совместного поиска и добычи газа на Украине с 2022 г., сообщает пресс-служба польской компании.

«Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) и ERU Management Services подписали соглашение о покупке польской компанией контрольного пакета акций украинской компании "Карпатгаздобыча", которая является единственным владельцем концессии "Библивска", расположенной в Западной Украине недалеко от границы с Польшей», — говорится в сообщении. Согласно сделке, PGNiG получит 85% акций «Карпатгаздобычи». 

«До конца 2021 г. будут завершены подготовительные работы, предшествующие бурению разведочной скважины. Скважину планируется пробурить во второй половине 2022 г. с последующими промысловыми испытаниями», — добавили в PGNiG. В случае успеха скважину подключат к украинской газовой сети, а промышленная добыча начнется в 2023 г. Кроме того, «Карпатгаздобыча» намерена провести дополнительные геофизические исследования на территории концессии.

Ранее, 26 августа, генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что гарантией сохранения транзита российского газа через Украину после 2024 г. является продление договора с «Газпромом» до 2025 г. До этого председатель совета директоров «Газпрома» Алексей Миллер заявил, компания готова продолжить транзит газа через Украину после 2024 г. исходя из экономической целесообразности и состояния украинской ГТС.

Ранее по теме: На Украине предложили заранее продлить контракт на транзит российского газа
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных