Польская PGNiG в 2022 году начнет работы по поиску и добыче газа на Украине

«До конца 2021 г. будут завершены подготовительные работы, предшествующие бурению разведочной скважины. Скважину планируется пробурить во второй половине 2022 г. с последующими промысловыми испытаниями», — добавили в PGNiG. В случае успеха скважину подключат к украинской газовой сети, а промышленная добыча начнется в 2023 г. Кроме того, «Карпатгаздобыча» намерена провести дополнительные геофизические исследования на территории концессии.