На Украине предложили заранее продлить контракт на транзит российского газа
Наиболее весомой гарантией сохранения транзита российского газа через Украину после 2024 г. является продление договора с «Газпромом» до 2025 г., заявил генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон в эфире телеканала «Украина 24».
«У нас нет гарантий, что контракт будет возобновлен. Поэтому мы ведем переговоры с правительствами США и Германии. <...> И мы считаем, что наиболее весомой гарантией является возобновление или продолжение существующего договора сейчас, не дожидаясь 2025 г., на следующие 15 лет», — сказал Макогон (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что только полная загруженность «Северного потока — 2» позволит «Газпрому» отказаться от услуг «Оператора ГТС Украины».
Ранее председатель совета директоров «Газпрома» Алексей Миллер заявил, компания готова продолжить транзит газа через Украину после 2024 г. исходя из экономической целесообразности и состояния украинской ГТС. Он добавил, что российская сторона может даже увеличить поставки при наличии спроса. Президент России Владимир Путин по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель сообщил, что Россия готова продолжать транзит газа через территорию Украины и после 2024 г., но объемы прокачки будут зависеть от готовности европейских партнеров закупать российские энергоресурсы.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год.