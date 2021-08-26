На Украине предложили заранее продлить контракт на транзит российского газа

«У нас нет гарантий, что контракт будет возобновлен. Поэтому мы ведем переговоры с правительствами США и Германии. <...> И мы считаем, что наиболее весомой гарантией является возобновление или продолжение существующего договора сейчас, не дожидаясь 2025 г., на следующие 15 лет», — сказал Макогон (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что только полная загруженность «Северного потока — 2» позволит «Газпрому» отказаться от услуг «Оператора ГТС Украины».