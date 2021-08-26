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На Украине предложили заранее продлить контракт на транзит российского газа

Ведомости

Наиболее весомой гарантией сохранения транзита российского газа через Украину после 2024 г. является продление договора с «Газпромом» до 2025 г., заявил генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон в эфире телеканала «Украина 24».

«У нас нет гарантий, что контракт будет возобновлен. Поэтому мы ведем переговоры с правительствами США и Германии. <...> И мы считаем, что наиболее весомой гарантией является возобновление или продолжение существующего договора сейчас, не дожидаясь 2025 г., на следующие 15 лет», — сказал Макогон (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что только полная загруженность «Северного потока — 2» позволит «Газпрому» отказаться от услуг «Оператора ГТС Украины». 

Ранее председатель совета директоров «Газпрома» Алексей Миллер заявил, компания готова продолжить транзит газа через Украину после 2024 г. исходя из экономической целесообразности и состояния украинской ГТС. Он добавил, что российская сторона может даже увеличить поставки при наличии спроса. Президент России Владимир Путин по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель сообщил, что Россия готова продолжать транзит газа через территорию Украины и после 2024 г., но объемы прокачки будут зависеть от готовности европейских партнеров закупать российские энергоресурсы.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год.

Ранее по теме: «Газпром» начнет прокачку по «Северному потоку – 2» не позже начала ноября

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных