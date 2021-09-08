Фридман высказался о сотрудничестве Альфа-банка и Моргенштерна

«Я, безусловно, поддержал решение о сотрудничестве с Моргенштерном, хотя я не его поклонник. Один из ключевых принципов современного бизнеса я формулирую так: народ хочет решать. Мы считаем, что в той аудитории, которая интересует банк, сторонников Моргенштерна больше, чем его хейтеров», — сказал Фридман. По его словам, случай с рэпером показывает, что сейчас для банков важен «новый стейкхолдер — общественное мнение».