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Фридман высказался о сотрудничестве Альфа-банка и Моргенштерна

Ведомости

Решение о сотрудничестве Альфа-банка с российским рэпером Алишером Моргенштерном оказалось верным, так как среди интересующей банк аудитории его сторонников «больше, чем хейтеров», заявил совладелец банка Михаил Фридман на выступлении в бизнес-клубе «Атланты». Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей».

«Я, безусловно, поддержал решение о сотрудничестве с Моргенштерном, хотя я не его поклонник. Один из ключевых принципов современного бизнеса я формулирую так: народ хочет решать. Мы считаем, что в той аудитории, которая интересует банк, сторонников Моргенштерна больше, чем его хейтеров», — сказал Фридман. По его словам, случай с рэпером показывает, что сейчас для банков важен «новый стейкхолдер — общественное мнение».

«Я понимаю, что творчество Моргенштерна вызывает неприятие у большой части взрослой клиентуры. Но если многим людям нравится артист, значит он достоин внимания. Можно долго рассуждать о дурном вкусе его слушателей, примитивном качестве музыки. Однако многим людям она нравится, а мы как бизнес обязаны уважать мнения наших клиентов», — подчеркнул Фридман.

Он добавил, что «ни одно решение не удовлетворяет абсолютно всех», однако, по мнению Фридмана, эстетические предпочтения — не главное для клиентов любого банка. «Во взаимоотношениях с банком большую роль играет не имидж, а рациональность. Если человек удовлетворен, как его обслуживают, он вряд ли примет решение не работать с Альфа-банком, несмотря на недовольство рекламой. Пока мы видим, что наш прогноз оказался в целом верным», — заключил Фридман.

Альфа-банк нанял Моргенштерна на специально созданную должность директора по работе с молодежью. Вместе с банком музыкант снял клип. В апреле Федеральная антимонопольная служба признала видеоролик Альфа-банка и Моргенштерна «Клип за 10 лямов» нарушающим закон о рекламе, а также использующим непристойные и оскорбительные образы, в том числе связанные с «унижением женщин». В июне Зюзинский суд Москвы оштрафовал Моргенштерна на 100 000 руб. за пропаганду наркотиков. Адвокат рэпера Сергей Жорин сообщал, что претензии полиции были связаны с текстами песен «Розовое вино 2» и Family.

Ранее по теме: Эффект Моргенштерна: как банки привлекают молодежную аудиторию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных