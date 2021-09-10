«Аэрофлот» начнет полеты в Доминикану с 1 октября
Авиакомпания «Аэрофлот» планирует начать полеты в Пунта-Кану (Доминикана) с 1 октября, сообщается на сайте компании.
«Аэрофлот открыл продажу авиабилетов в Пунта-Кану (Доминикана). Полеты по новому направлению в маршрутной сети авиакомпании начнутся 1 октября», — говорится в сообщении.
Рейсы Москва — Пунта-Кана — Москва планируется выполнять три раза в неделю по средам, пятницам и воскресеньям, уточнил перевозчик.
В июле 2021 г. пассажиропоток группы «Аэрофлот» вырос в 1,8 раза до 5,2 млн человек. Это на 83,3% выше показателя аналогичного периода 2020 г. и на 16,3% ниже показателя 2019 г., говорилось в операционных результатах компании.