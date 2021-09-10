«Аэрофлот» начнет полеты в Доминикану с 1 октября

В июле 2021 г. пассажиропоток группы «Аэрофлот» вырос в 1,8 раза до 5,2 млн человек. Это на 83,3% выше показателя аналогичного периода 2020 г. и на 16,3% ниже показателя 2019 г., говорилось в операционных результатах компании.