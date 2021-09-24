«Сибур» и ТАИФ согласовали условия слияния
«Сибур» и ТАИФ заключили в Казани соглашение об окончательных условиях создания объединенной компании, передает корреспондент «Ведомостей» с церемонии подписания.
Объединенная компания досрочно консолидирует 100% акций группы ТАИФ, сообщили участники церемонии. Изначально предполагалось, что в рамках сделки на балансе новой компании будет консолидировано 50%+1 акция ТАИФа, в обмен его акционеры получат 15%-ную долю в объединенной компании. Опцион на выкуп оставшегося пакета должен был быть реализован позднее (конкретные сроки не назывались).
Сегодня же стало известно, что консолидация состоится уже в ближайшие дни. «Обязательства “Сибура” по денежному возмещению во второй части сделки будут обеспечены выпуском нескольких серий биржевых облигаций», — говорится в совместном релизе компаний. Председатель правления «Сибур Холдинга» Дмитрий Конов во время церемонии уточнил, что облигации под эти цели уже выпущены и зарегистрированы. Советом директоров компании утверждены 11 выпусков биржевых облигаций на $3 млрд. Все процедуры планируется завершить в ближайшие несколько дней.
Акционеры прогнозируют, что после завершения всех инвестпроектов, находящихся сегодня в стадии реализации, объединенная компания войдет в пятерку глобальных мировых лидеров по производству полиолефинов и каучуков.
«Сибур» и ТАИФ объявили об объединении в апреле 2021 г., а в июле сделку одобрила ФАС России. Создаваемая компания сможет выпускать до 8 млн т полиолефинов и 1,2 млн т каучуков в год. Объединенная компания будет обеспечивать 70% от общего выпуска нефтегазохимической продукции в России, а по некоторым продуктам – все 100%, говорит тогда источник «Ведомостей», знакомый с деталями сделки. Аналитик Газпромбанка Евгения Дышлюк оценивала сделку по консолидации 50% ТАИФа в $3,5–4,5 млрд.
Предприятия ТАИФа производят 581 наименование продукции. По итогам 2020 г. доля ТАИФа в общем объеме производства РФ по каучукам составила 64%, по пластикам – 28%. В состав группы входят 28 предприятий, крупнейшие – «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез». АО «ТАИФ» в 2020 г. снизило чистую прибыль по РСБУ на 52,6% до 6,4 млрд руб. Выручка сократилась на 34,9% до 104,4 млрд руб.
«Сибур» – крупнейшая в РФ нефтегазохимическая компания. В 2020 г. чистая прибыль «Сибур холдинга» по МСФО снизилась в 5,5 раза до 25,6 млрд руб. Выручка за год уменьшилась на 1,6% до 523 млрд руб. Компания владеет крупнейшим в России заводом полимеров «Запсибнефтехим» мощностью 2,2 млн т продукции в год.