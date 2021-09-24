«Сибур» и ТАИФ согласовали условия слияния

«Сибур» и ТАИФ объявили об объединении в апреле 2021 г., а в июле сделку одобрила ФАС России. Создаваемая компания сможет выпускать до 8 млн т полиолефинов и 1,2 млн т каучуков в год. Объединенная компания будет обеспечивать 70% от общего выпуска нефтегазохимической продукции в России, а по некоторым продуктам – все 100%, говорит тогда источник «Ведомостей», знакомый с деталями сделки. Аналитик Газпромбанка Евгения Дышлюк оценивала сделку по консолидации 50% ТАИФа в $3,5–4,5 млрд.