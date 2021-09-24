Посольство России обратилось в госдеп из-за ареста замглавы «Новатэка» Джитвэя
Посольство России в Вашингтоне обратилось в госдепартамент США по поводу ареста заместителя председателя правления компании «Новатэк» Марка Энтони Джитвэя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя дипмиссии.
«Посольство обратилось в госдепартамент США, чтобы выяснить местонахождение [Джитвэя]», — сообщили агентству. Топ-менеджер «Новатэка» пока не обращался за консульской помощью. В пресс-службе компании сегодня заявили, что выясняют обстоятельства дела и пока не получали официальных запросов от властей США или других стран относительно зампредседателя правления компании.
О том, что в США арестовали зампреда правления «Новатэка», стало известно 23 сентября. Его обвинили в сокрытии активов в целях уклонения от уплаты налогов. По данным американского минюста, с 2005 по 2016 г. Джитвэй через офшоры скрывал принадлежащие ему активы, чтобы избежать налогов. Речь идет о $93 млн.
Согласно сайту компании, Джитвэй приехал в Россию в 1995 г. С 2003 по 2014 г. был членом совета директоров «Новатэка» и комитета по инвестициям и стратегии, а также главным финансовым директором компании. В 2007 г. Джитвэй стал членом правления «Новатэка», с 2010 г. – зампредседателя правления.