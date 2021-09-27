Россия договорилась с Вьетнамом о производстве и поставках «Спутника V»
Вьетнам в ближайшем будущем начнет производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V», стороны договорились о поставке препарата. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил посол страны в Москве Данг Минь Кхой.
«Компания VABIOTECH успешно провела технический розлив вакцины "Спутник V" и получила удовлетворительный сертификат от Института Гамалеи, который изобрел вакцину. В ближайшем будущем VABIOTECH осуществит коммерческий розлив вакцины с ожидаемой мощностью 5 млн доз в месяц», — сказал посол Вьетнама. По его словам, T&T Group и Российский фонд прямых иностранных инвестиций (РФПИ) достигли соглашения о поставках во Вьетнам партии препарата в 2021 г.
«Обе стороны активно работают над разработкой графика поставок вакцины, подходящего для производственных мощностей России и принимающей способности Вьетнама», — добавил дипломат. Он не назвал примерных дат поставки.
В РФПИ, при участии которого идет работа по налаживанию производства вакцины и ее поставкам за рубеж, «Ведомостям» не стали комментировать эту информацию.
На сегодняшний день вакцину «Спутник V», первую из зарегистрированных в мире и в России, признали в 70 странах. В России также зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт» и «ЭпиВакКорона-Н». Массовая вакцинация от коронавируса началась в январе этого года. В июле в Москве началась ревакцинация от коронавируса.