Россия договорилась с Вьетнамом о производстве и поставках «Спутника V»

На сегодняшний день вакцину «Спутник V», первую из зарегистрированных в мире и в России, признали в 70 странах. В России также зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт» и «ЭпиВакКорона-Н». Массовая вакцинация от коронавируса началась в январе этого года. В июле в Москве началась ревакцинация от коронавируса.