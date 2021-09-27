Минздрав одобрил начало клинических испытаний вакцины «Бетувакс»
Министерство здравоохранения разрешило провести клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Бетувакс», говорится в Государственном реестре лекарственных средств. Препарат произведен «Институтом новых медицинских технологий».
Исследование началось 27 сентября и будет проводиться до 31 августа 2022 г. В I-II фазах испытаний примут участие 170 добровольцев. Клинические исследования пройдут в НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева и в «Медицинском центре Эко-безопасность» в Санкт-Петербурге, а также в «Центре профессиональной медицины» в Перми. Исследовать будут две дозировки вакцины: 10 мкг/мл и 40 мкг/мл.
На прошлой неделе помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил, что Минздрав получил пакет документов на регистрацию вакцины от коронавируса для подростков «Гам-Ковид-Вак-М» Центра им. Гамалеи. Документы будут отправлены на экспертизу.
В России зарегистрировано пять отечественных вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт» и «ЭпиВакКорона-Н». Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в январе. Ревакцинация от коронавируса началась в Москве в июле.