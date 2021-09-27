Минздрав одобрил начало клинических испытаний вакцины «Бетувакс»

Исследование началось 27 сентября и будет проводиться до 31 августа 2022 г. В I-II фазах испытаний примут участие 170 добровольцев. Клинические исследования пройдут в НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева и в «Медицинском центре Эко-безопасность» в Санкт-Петербурге, а также в «Центре профессиональной медицины» в Перми. Исследовать будут две дозировки вакцины: 10 мкг/мл и 40 мкг/мл.