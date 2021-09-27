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Минздрав одобрил начало клинических испытаний вакцины «Бетувакс»

Ведомости

Министерство здравоохранения разрешило провести клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Бетувакс», говорится в Государственном реестре лекарственных средств. Препарат произведен «Институтом новых медицинских технологий».

Исследование началось 27 сентября и будет проводиться до 31 августа 2022 г. В I-II фазах испытаний примут участие 170 добровольцев. Клинические исследования пройдут в НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева и в «Медицинском центре Эко-безопасность» в Санкт-Петербурге, а также в «Центре профессиональной медицины» в Перми. Исследовать будут две дозировки вакцины: 10 мкг/мл и 40 мкг/мл.

На прошлой неделе помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил, что Минздрав получил пакет документов на регистрацию вакцины от коронавируса для подростков «Гам-Ковид-Вак-М» Центра им. Гамалеи. Документы будут отправлены на экспертизу.

В России зарегистрировано пять отечественных вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт» и «ЭпиВакКорона-Н». Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в январе. Ревакцинация от коронавируса началась в Москве в июле.

Ранее по теме: Минздрав получил документы на регистрацию вакцины от коронавируса для подростков

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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