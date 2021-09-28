Bank of America назвал выгодной для России либерализацию экспорта газа

«Роснефть направила в правительство широко обсуждаемое предложение по либерализации экспорта трубопроводного газа. Мы считаем, что либерализация будет выгодна России, как позволит стране увеличить долю на мировом газовом рынке и обеспечить соответствие поставок нормам Третьего энергопакета», — указано в отчёте. Третий энергопакет, принятый в Евросоюзе в 2009 г., предполагает разделение функций транзитера и поставщика, а также допуск к поставкам по трубе третьих сторон.