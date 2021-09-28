Bank of America назвал выгодной для России либерализацию экспорта газа
Отмена монополии «Газпрома» на экспорт трубопроводного газа выгодна для России, говорится в обзоре инвестбанка Bank of America.
«Роснефть направила в правительство широко обсуждаемое предложение по либерализации экспорта трубопроводного газа. Мы считаем, что либерализация будет выгодна России, как позволит стране увеличить долю на мировом газовом рынке и обеспечить соответствие поставок нормам Третьего энергопакета», — указано в отчёте. Третий энергопакет, принятый в Евросоюзе в 2009 г., предполагает разделение функций транзитера и поставщика, а также допуск к поставкам по трубе третьих сторон.
По оценке банка, добыча «Газпрома» приблизилась к десятилетнему пику. Возможность дополнительных поставок в Европу также ограничена снижением запасов газа в ПГХ в России и аварией на заводе «Газпрома» в Новом Уренгое. Либерализация рынка не навредит продажам «Газпрома» в Европе, так как на континенте снижается собственная добыча, подчеркнули в Bank of America.
У «Роснефти» достаточно ресурсной базы для экспорта газа, отмечают аналитики. Речь идёт о проектах «Роспан» и Харампур. В случае либерализации экспорта при текущих ценах на газ показатель EBITDA «Роснефти» дополнительно вырастет на $300-$800 млн в годовом выражении. Если брать в расчёт форвардные цены на 2022 г. на нидерландском хабе TTF, прилавка составит до $2,1 млрд, подсчитали в Bank of America.
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил президента России Владимира Путина разрешить компании экспортировать 10 млрд кубометров газа в год в Европу через агентское соглашение с «Газпромом», при этом выплачивая на эти объемы повышенный уровень НДПИ.
В середине сентября вице-премьер Александр Новак сообщил, что Минэнерго в ближайшее время подготовит доклад по просьбе «Роснефти» разрешить ей экспорт газа через газопровод «Северный поток — 2». По данным «Коммерсанта», правительство готово в качестве эксперимента разрешить «Роснефти» экспортировать в Европу 10 млрд кубометров газа в год через агентское соглашение с «Газпромом».