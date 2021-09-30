«Лукойл» возглавил рейтинг крупнейших частных компаний России

Журнал Forbes представил новый рейтинг 200 крупнейших частных компаний России. Список возглавил «Лукойл», выручка которого за 2020 г. составила почти 5,64 трлн руб. При этом в годовом выражении она снизилась на 28%. Президентом компании является Вагит Алекперов, который ранее занял четвертое место в рейтинге бизнесменов с самыми большими доходами за 2020 г. Его средства за продажу активов или в виде дивидендов издание оценило в $1,14 млрд.