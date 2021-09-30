«Лукойл» возглавил рейтинг крупнейших частных компаний России
Журнал Forbes представил новый рейтинг 200 крупнейших частных компаний России. Список возглавил «Лукойл», выручка которого за 2020 г. составила почти 5,64 трлн руб. При этом в годовом выражении она снизилась на 28%. Президентом компании является Вагит Алекперов, который ранее занял четвертое место в рейтинге бизнесменов с самыми большими доходами за 2020 г. Его средства за продажу активов или в виде дивидендов издание оценило в $1,14 млрд.
В топ-10 крупнейших частных компаний также вошли:
X5 Retail Group (почти 1,98 трлн руб., +14% г/г);
«Магнит» (1,55 трлн руб., + 13,5%);
«Норникель» (1,12 трлн руб., + 28% г/г);
«Сургутнефтегаз» (1,07 трлн руб., -31,6% г/г);
Группа компаний «Мегаполис» (789,2 млрд руб., +4,9% г/г);
«Татнефть» (720,7 млрд руб., -22,7% г/г);
«Новатэк» (711,8 млрд руб., -17,5% г/г);
Evraz (770,3 млрд руб., -7,8% г/г);
НЛМК (668,6 млрд руб., -2% г/г).
Суммарно 200 крупнейших частных компаний России за 2020 г. получили выручку в 43,4 трлн руб., оценил Forbes. На фоне пандемии коронавируса показатель сократился на 1,1 трлн руб., или 2,5% по сравнению с 2019 г.
В рейтинг журнала вошли компании, которые более чем на 50% контролируются частными лицами. В основу оценки легли данные, предоставленные самими компаниями, а также сведения ФНС и Росстата.