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«Лукойл» возглавил рейтинг крупнейших частных компаний России

Ведомости

Журнал Forbes представил новый рейтинг 200 крупнейших частных компаний России. Список возглавил «Лукойл», выручка которого за 2020 г. составила почти 5,64 трлн руб. При этом в годовом выражении она снизилась на 28%. Президентом компании является Вагит Алекперов, который ранее занял четвертое место в рейтинге бизнесменов с самыми большими доходами за 2020 г. Его средства за продажу активов или в виде дивидендов издание оценило в $1,14 млрд.

В топ-10 крупнейших частных компаний также вошли:

  • Группа компаний «Мегаполис» (789,2 млрд руб., +4,9% г/г);

  • Evraz (770,3 млрд руб., -7,8% г/г);

  • НЛМК (668,6 млрд руб., -2% г/г).

Суммарно 200 крупнейших частных компаний России за 2020 г. получили выручку в 43,4 трлн руб., оценил Forbes. На фоне пандемии коронавируса показатель сократился на 1,1 трлн руб., или 2,5% по сравнению с 2019 г. 

В рейтинг журнала вошли компании, которые более чем на 50% контролируются частными лицами. В основу оценки легли данные, предоставленные самими компаниями, а также сведения ФНС и Росстата.

Ранее по теме: Forbes представил рейтинг бизнесменов с самыми высокими доходами за 2020 год

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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