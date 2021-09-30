Минэнерго не получало обращений от Китая и Европы по увеличению поставок угля
Министерство энергетики не получало каких-либо обращений со стороны Китая и стран Европы по увеличению поставок угля, говорится в сообщении министерства в Telegram.
Ранее Bloomberg со ссылкой на представителей двух российских компаний сообщал, что европейские производители электроэнергии попросили у России больше угля, чтобы справиться с энергетическим кризисом из-за высоких цен на газ. По словам собеседников агентства, необходимость в угле появилась в преддверии зимы, так как приближается отопительный сезон, а европейские газохранилища заполнены лишь частично.
Газ в Европе стал дорожать на фоне безветренной погоды, которая привела к серьезному падению ветрогенерации, а также в связи с приближением отопительного сезона на фоне нехватки газа и неопределенности с запуском газопровода «Северный поток — 2». Президент России Владимир Путин 10 сентября заявил, что сложившаяся ситуация обусловлена политикой Еврокомиссии.
В отчете норвежской аналитической компании Rystad Energy говорилось, что продолжающийся рост цен на газ в Европе и Азии усилил экономические стимулы для перехода с газа на нефть в производстве электроэнергии. По оценке экспертов компании, если разрыв между ценами на сжиженный природный газ (СПГ) и нефть сохранится на значительном уровне, то азиатские страны увеличат спрос на нефть в среднем на 400 000 баррелей в сутки. Такая ситуация продлится до конца I квартала 2022 г., отмечали эксперты.