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Минэнерго не получало обращений от Китая и Европы по увеличению поставок угля

Ведомости

Министерство энергетики не получало каких-либо обращений со стороны Китая и стран Европы по увеличению поставок угля, говорится в сообщении министерства в Telegram.

Ранее Bloomberg со ссылкой на представителей двух российских компаний сообщал, что европейские производители электроэнергии попросили у России больше угля, чтобы справиться с энергетическим кризисом из-за высоких цен на газ. По словам собеседников агентства, необходимость в угле появилась в преддверии зимы, так как приближается отопительный сезон, а европейские газохранилища заполнены лишь частично.

Газ в Европе стал дорожать на фоне безветренной погоды, которая привела к серьезному падению ветрогенерации, а также в связи с приближением отопительного сезона на фоне нехватки газа и неопределенности с запуском газопровода «Северный поток — 2». Президент России Владимир Путин 10 сентября заявил, что сложившаяся ситуация обусловлена политикой Еврокомиссии. 

В отчете норвежской аналитической компании Rystad Energy говорилось, что продолжающийся рост цен на газ в Европе и Азии усилил экономические стимулы для перехода с газа на нефть в производстве электроэнергии. По оценке экспертов компании, если разрыв между ценами на сжиженный природный газ (СПГ) и нефть сохранится на значительном уровне, то азиатские страны увеличат спрос на нефть в среднем на 400 000 баррелей в сутки. Такая ситуация продлится до конца I квартала 2022 г., отмечали эксперты.

Ранее по теме: Рекордно дорогой газ делает рентабельным выработку электроэнергии даже из нефти

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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