Минэнерго не получало обращений от Китая и Европы по увеличению поставок угля

В отчете норвежской аналитической компании Rystad Energy говорилось, что продолжающийся рост цен на газ в Европе и Азии усилил экономические стимулы для перехода с газа на нефть в производстве электроэнергии. По оценке экспертов компании, если разрыв между ценами на сжиженный природный газ (СПГ) и нефть сохранится на значительном уровне, то азиатские страны увеличат спрос на нефть в среднем на 400 000 баррелей в сутки. Такая ситуация продлится до конца I квартала 2022 г., отмечали эксперты.