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Сбербанк допустил IPO «Самоката» и Delivery Club в 2022-2023 году

Ведомости

Сбербанк допустил IPO сервиса доставки еды «Самокат» и агрегатора доставки Delivery Club в 2022-2023 гг. Об этом сообщил журналистам первый зампред правления банка Лев Хасис. 

«В нашем совместном с Mail.ru предприятии есть очень интересные, быстро развивающиеся активы, в первую очередь, конечно же, это "Самокат" и Delivery Club. К ним есть высокий интерес со стороны инвесторов, и мы думаем, что потенциально — возможно, начиная уже со следующего или с 2023 г. — будет иметь смысл подумать о публичном размещении этих активов», — сказал Хасис. По его словам, конкретного плана с датами пока нет, «но мы такую возможность абсолютно не исключаем», — добавил Хасис.

«Самокат» и Delivery Club входят в совместное предприятие с Mail.ru Group (MRG) - «О2О холдинг». У партнеров доли по 45% в СП, еще 10% предназначены для вознаграждения сотрудников. СП было создано в конце 2019 г. Общий убыток предприятия достиг 16,2 млрд руб. в первом полугодии и вырос в 1,8 раза в сравнении с прошлым годом, говорится в отчетности. За первые шесть месяцев 2021 г. выручка «О2О» выросла до 22,9 млрд руб. против 5,4 млрд руб. годом ранее.

Ранее по теме: Mail.ru Group получила убыток второй квартал подряд из-за СП со «Сбером»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных