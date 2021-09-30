Сбербанк допустил IPO «Самоката» и Delivery Club в 2022-2023 году
Сбербанк допустил IPO сервиса доставки еды «Самокат» и агрегатора доставки Delivery Club в 2022-2023 гг. Об этом сообщил журналистам первый зампред правления банка Лев Хасис.
«В нашем совместном с Mail.ru предприятии есть очень интересные, быстро развивающиеся активы, в первую очередь, конечно же, это "Самокат" и Delivery Club. К ним есть высокий интерес со стороны инвесторов, и мы думаем, что потенциально — возможно, начиная уже со следующего или с 2023 г. — будет иметь смысл подумать о публичном размещении этих активов», — сказал Хасис. По его словам, конкретного плана с датами пока нет, «но мы такую возможность абсолютно не исключаем», — добавил Хасис.
«Самокат» и Delivery Club входят в совместное предприятие с Mail.ru Group (MRG) - «О2О холдинг». У партнеров доли по 45% в СП, еще 10% предназначены для вознаграждения сотрудников. СП было создано в конце 2019 г. Общий убыток предприятия достиг 16,2 млрд руб. в первом полугодии и вырос в 1,8 раза в сравнении с прошлым годом, говорится в отчетности. За первые шесть месяцев 2021 г. выручка «О2О» выросла до 22,9 млрд руб. против 5,4 млрд руб. годом ранее.