Сбербанк допустил IPO «Самоката» и Delivery Club в 2022-2023 году

«В нашем совместном с Mail.ru предприятии есть очень интересные, быстро развивающиеся активы, в первую очередь, конечно же, это "Самокат" и Delivery Club. К ним есть высокий интерес со стороны инвесторов, и мы думаем, что потенциально — возможно, начиная уже со следующего или с 2023 г. — будет иметь смысл подумать о публичном размещении этих активов», — сказал Хасис. По его словам, конкретного плана с датами пока нет, «но мы такую возможность абсолютно не исключаем», — добавил Хасис.