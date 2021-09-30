Headhunter запустит программу обратного выкупа акций на 3 млрд рублей
Рекрутинговая компания Headhunter в октябре запустит программу обратного выкупа акций, следует из сообщения на ее сайте. В рамках программы buyback сервис может выкупить акции на 3 млрд руб.
«Headhunter Group PLC сегодня объявляет о программе обратного выкупа акций, в ходе которой компания может выкупить свои обыкновенные акции, представленные американскими депозитарными акциями на глобальном рынке Nasdaq Select, на в общую сумму до 3 млрд руб.», — говорится в сообщении компании.
Период действия программы — с 11 октября текущего года до 10 августа 2022 г. Основной целью программы обратного выкупа акций является финансирование долгосрочных стимулирующих программ компании, подчеркнули в Headhunter.
Предлагаемые компанией выкупы могут время от времени выполняться с помощью сделок на открытом рынке по преобладающим рыночным ценам. Денежное вознаграждение, подлежащее выплате за выкуп, будет выплачено из реализованной и нераспределенной прибыли Headhunter.
Headhunter является онлайн-платформой подбора персонала в России и странах СНГ. По итогам II квартала 2021 г. выручка компании по международным стандартам финансовой отчетности составила 3,911 млрд руб., что на 155% выше аналогичного показателя 2020 г.