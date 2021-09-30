Headhunter запустит программу обратного выкупа акций на 3 млрд рублей

«Headhunter Group PLC сегодня объявляет о программе обратного выкупа акций, в ходе которой компания может выкупить свои обыкновенные акции, представленные американскими депозитарными акциями на глобальном рынке Nasdaq Select, на в общую сумму до 3 млрд руб.», — говорится в сообщении компании.