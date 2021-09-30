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Headhunter запустит программу обратного выкупа акций на 3 млрд рублей

Ведомости

Рекрутинговая компания Headhunter в октябре запустит программу обратного выкупа акций, следует из сообщения на ее сайте. В рамках программы buyback сервис может выкупить акции на 3 млрд руб.

«Headhunter Group PLC сегодня объявляет о программе обратного выкупа акций, в ходе которой компания может выкупить свои обыкновенные акции, представленные американскими депозитарными акциями на глобальном рынке Nasdaq Select, на в общую сумму до 3 млрд руб.», — говорится в сообщении компании.

Период действия программы — с 11 октября текущего года до 10 августа 2022 г. Основной целью программы обратного выкупа акций является финансирование долгосрочных стимулирующих программ компании, подчеркнули в Headhunter.

Предлагаемые компанией выкупы могут время от времени выполняться с помощью сделок на открытом рынке по преобладающим рыночным ценам. Денежное вознаграждение, подлежащее выплате за выкуп, будет выплачено из реализованной и нераспределенной прибыли Headhunter.

Headhunter является онлайн-платформой подбора персонала в России и странах СНГ. По итогам II квартала 2021 г. выручка компании по международным стандартам финансовой отчетности составила 3,911 млрд руб., что на 155% выше аналогичного показателя 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных