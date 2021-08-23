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Эксперты связали рост зарплат разнорабочих с дефицитом мигрантов в России

Ведомости

Число вакансий в сферах, куда активно нанимают мигрантов, увеличилось в первом полугодии 2021 г., тогда как количество соискателей из Средней Азии почти не изменилось. Это привело к дефициту плиточников, монтажников окон и других разнорабочих: на одно место теперь претендуют максимум два человека, а не пять, как в 2020 г.

Подобная тенденция спровоцировала повышение зарплат разнорабочих, следует из статистики сервиса по поиску трудоустройства Headhunter, которую приводит РБК.

По данным экспертов, размер желаемой зарплаты среди низкоквалифицированных сотрудников в среднем за год вырос на 15%. При этом, как отметила руководитель пресс-службы сервиса по поиску работы Superjob Наталья Ильченко, в некоторых областях увеличение было более существенным. Так, более чем на 40% повысились зарплаты плиточников в Москве, примерно на 25% — монтажников окон ПВХ, более чем на 20% — стропальщиков и электрогазосварщиков.

Из статистики Headhunter следует, что в первом полугодии 2021 г. средняя месячная зарплата рабочих из Таджикистана, Узбекистана и Киргизии выросла на 11% — до 50 000 руб. после 45 000 руб. в аналогичный период 2020 г. Сильнее всего — на 24% — увеличились доходы приезжих из Казахстана. Они составили 43 400 руб. после 35 000 руб. ранее. Больше всего зарабатывают мигранты из Белоруссии: в среднем 58 900 руб. в месяц после 50 000 руб. год назад. Прирост таким образом составил 18%.

«Первая волна пандемии повлекла за собой снижение миграционного прироста — работники из стран Средней Азии стали массово возвращаться домой, и, как мы видим по динамике резюме, обратный тренд летом 2021 года еще даже не наметился. Рост числа резюме соискателей из стран Средней Азии на 2% означает лишь, что отток прошлого года едва компенсировался», — пояснила директор департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter Наталья Данина.

Она добавила, что именно мигрантов из Средней Азии обычно нанимают как рабочий, строительный и административный персонал. В то же время белорусы, например, отдают предпочтение вакансиям в сферах «белых воротничков» и могут трудиться удаленно. Минтруд в целом оценивает дефицит работников в России в августе в 3 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных