Эксперты связали рост зарплат разнорабочих с дефицитом мигрантов в России

Из статистики Headhunter следует, что в первом полугодии 2021 г. средняя месячная зарплата рабочих из Таджикистана, Узбекистана и Киргизии выросла на 11% — до 50 000 руб. после 45 000 руб. в аналогичный период 2020 г. Сильнее всего — на 24% — увеличились доходы приезжих из Казахстана. Они составили 43 400 руб. после 35 000 руб. ранее. Больше всего зарабатывают мигранты из Белоруссии: в среднем 58 900 руб. в месяц после 50 000 руб. год назад. Прирост таким образом составил 18%.