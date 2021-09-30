В «Роскосмосе» сообщили о сокращении выручки из-за пандемии коронавируса
Чистая прибыль госкорпорации «Роскосмос» в 2020 г. составила 292,633 млн руб., что в 42 раза меньше аналогичного показателя в 12,5 млрд руб. годом ранее, следует из годового отчета компании. Выручка компании за отчетный период сократилась на 21,5% и составила 17,46 млрд руб. против 22,234 млрд в 2019 г.
Падение этих показателей госкорпорация связала с последствиями пандемии коронавируса.
«Для организаций госкорпорации «Роскосмос» последствиями пандемии стали многомиллиардные потери, связанные с сокращением выручки и чистой прибыли от зарубежных контрактов (около 25 млрд руб. и более 1 млрд руб. соответственно), а также с незапланированными расходами на оплату нерабочих дней и простоя персонала, расходами на средства индивидуальной защиты и тестирование сотрудников, дезинфекцию», — говорится в отчете.
Из-за длительного производственного цикла влияние пандемии на экономические показатели в компании ожидают не менее чем в течение трех лет.
29 сентября президент России Владимир Путин раскритиковал выполнение поручений по долгосрочным целям в космической сфере. Весь комплекс мер, по словам главы государства, необходимо было утвердить к 30 августа текущего года, однако это не было сделано до сих пор.