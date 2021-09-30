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В «Роскосмосе» сообщили о сокращении выручки из-за пандемии коронавируса

Ведомости

Чистая прибыль госкорпорации «Роскосмос» в 2020 г. составила 292,633 млн руб., что в 42 раза меньше аналогичного показателя в 12,5 млрд руб. годом ранее, следует из годового отчета компании. Выручка компании за отчетный период сократилась на 21,5% и составила 17,46 млрд руб. против 22,234 млрд в 2019 г.

Падение этих показателей госкорпорация связала с последствиями пандемии коронавируса.

«Для организаций госкорпорации «Роскосмос» последствиями пандемии стали многомиллиардные потери, связанные с сокращением выручки и чистой прибыли от зарубежных контрактов (около 25 млрд руб. и более 1 млрд руб. соответственно), а также с незапланированными расходами на оплату нерабочих дней и простоя персонала, расходами на средства индивидуальной защиты и тестирование сотрудников, дезинфекцию», — говорится в отчете.

Из-за длительного производственного цикла влияние пандемии на экономические показатели в компании ожидают не менее чем в течение трех лет.

29 сентября президент России Владимир Путин раскритиковал выполнение поручений по долгосрочным целям в космической сфере. Весь комплекс мер, по словам главы государства, необходимо было утвердить к 30 августа текущего года, однако это не было сделано до сих пор.

Ранее по теме: Путин раскритиковал выполнение поручений в космической сфере

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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