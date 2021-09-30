В «Роскосмосе» сообщили о сокращении выручки из-за пандемии коронавируса

«Для организаций госкорпорации «Роскосмос» последствиями пандемии стали многомиллиардные потери, связанные с сокращением выручки и чистой прибыли от зарубежных контрактов (около 25 млрд руб. и более 1 млрд руб. соответственно), а также с незапланированными расходами на оплату нерабочих дней и простоя персонала, расходами на средства индивидуальной защиты и тестирование сотрудников, дезинфекцию», — говорится в отчете.