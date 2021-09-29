Путин раскритиковал выполнение поручений в космической сфере

«Чтобы преуспеть в этой конкурентной борьбе, нужно сохранять высокий уровень надёжности отечественной техники – как в области пилотируемой космонавтики, так и для вывода грузов на орбиту. И конечно, нужно осваивать следующее поколение ракет-носителей, которые отвечают всем требованиям со стороны заказчиков и внутри страны, и на международном рынке, за рубежом. Прошу сегодня доложить о состоянии работ по этим направлениям, а также о том, что делается «Роскосмосом» для повышения конкурентоспособности российских ракет», — подчеркнул российский лидер.