Путин раскритиковал выполнение поручений в космической сфере
Президент России Владимир Путин раскритиковал выполнение поручений по долгосрочным целям в космической сфере. По словам главы государства, весь комплекс мер необходимо было утвердить к 30 августа текущего года.
«По итогам апрельской встречи договорились, что правительство подготовит комплекс мер по достижению долгосрочных целей в космической сфере. Ряд решений уже принят. Например, утверждена программа развития российской навигационной системы ГЛОНАСС на период до 2030 г.», — сказал Путин на совещании по вопросам развития космической отрасли, передает пресс-служба Кремля.
«Отмечу, что весь комплекс мер с соответствующим финансированием нужно было утвердить к 30 августа. Однако это не было сделано до сих пор, что подвергает риску наши планы по развитию отрасли в целом. Прошу сегодня рассказать о причинах такой задержки и о том, когда эта работа все-таки будет завершена», — добавил глава государства.
Международная конкуренция на рынке космических запусков в мире растет, отметил Путин. По его словам, российским специалистам необходимо сохранять высокий уровень надежности техники.
«Чтобы преуспеть в этой конкурентной борьбе, нужно сохранять высокий уровень надёжности отечественной техники – как в области пилотируемой космонавтики, так и для вывода грузов на орбиту. И конечно, нужно осваивать следующее поколение ракет-носителей, которые отвечают всем требованиям со стороны заказчиков и внутри страны, и на международном рынке, за рубежом. Прошу сегодня доложить о состоянии работ по этим направлениям, а также о том, что делается «Роскосмосом» для повышения конкурентоспособности российских ракет», — подчеркнул российский лидер.
При этом Путин отметил развитие технологий ядерной космической энергетики. Согласно приведенным президентом оценкам специалистов, Россия в этой сфере опережает конкурентов на 6-7 лет. «Это очень хороший задел, и нужно использовать это преимущество, поддерживать прорывные научные изыскания в области космонавтики, ускорять практическое внедрение перспективных технологических решений», — резюмировал он.