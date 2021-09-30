Сервис по поиску авиабилетов Aviasales сменил гендиректора

По собственным данным, ежемесячная аудитория Aviasales составляет 15 млн пользователей. При сохранении текущей динамики по итогам 2021 г. совокупные продажи через площадку (GMV) вырастут на 50% по сравнению с 2019–2020 гг. и превысят $2 млрд, говорил «Ведомостям» управляющий партнер фонда iTech Capital и совладелец сервиса Aviasales Глеб Давидюк.