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Сервис по поиску авиабилетов Aviasales сменил гендиректора

Ведомости

Совет директоров сервиса по поиску авиабилетов Aviasales назначил Антона Байцура на должность генерального директора, сообщила пресс-служба компании.

Байцур работает в Aviasales с 2015 г. В 2018 г. он был назначен операционным директором, в зону его ответственности вошли маркетинг, технологии и продукты.

«Стратегически Aviasales под руководством Байцура намерен в дальнейшем наращивать долю в России», — говорится в сообщении компании.

Предыдущий CEO Aviasales Макс Крайнов, занимавший этот пост в течение 10 лет, избран председателем совета директоров компании.

В августе 2021 г. Aviasales сообщила о привлечении $43 млн от фондов Elbrus Capital Fund III и iTech Fund II, которыми управляют «Эльбрус капитал» и iTech Capital.

По собственным данным, ежемесячная аудитория Aviasales составляет 15 млн пользователей. При сохранении текущей динамики по итогам 2021 г. совокупные продажи через площадку (GMV) вырастут на 50% по сравнению с 2019–2020 гг. и превысят $2 млрд, говорил «Ведомостям» управляющий партнер фонда iTech Capital и совладелец сервиса Aviasales Глеб Давидюк.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных