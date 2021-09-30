Сервис по поиску авиабилетов Aviasales сменил гендиректора
Совет директоров сервиса по поиску авиабилетов Aviasales назначил Антона Байцура на должность генерального директора, сообщила пресс-служба компании.
Байцур работает в Aviasales с 2015 г. В 2018 г. он был назначен операционным директором, в зону его ответственности вошли маркетинг, технологии и продукты.
«Стратегически Aviasales под руководством Байцура намерен в дальнейшем наращивать долю в России», — говорится в сообщении компании.
Предыдущий CEO Aviasales Макс Крайнов, занимавший этот пост в течение 10 лет, избран председателем совета директоров компании.
В августе 2021 г. Aviasales сообщила о привлечении $43 млн от фондов Elbrus Capital Fund III и iTech Fund II, которыми управляют «Эльбрус капитал» и iTech Capital.
По собственным данным, ежемесячная аудитория Aviasales составляет 15 млн пользователей. При сохранении текущей динамики по итогам 2021 г. совокупные продажи через площадку (GMV) вырастут на 50% по сравнению с 2019–2020 гг. и превысят $2 млрд, говорил «Ведомостям» управляющий партнер фонда iTech Capital и совладелец сервиса Aviasales Глеб Давидюк.