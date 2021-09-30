В США запретили продавать и импортировать IQOS
Комиссия по международной торговле США запретила Philip Morris International и Altria продавать и импортировать табачное устройство IQOS, пишет CNBC.
Комиссия установила, что система нагрева табака IQOS нарушает два патента Reynolds American, дочерней структуры British American Tobacco, которая производит систему для нагревания табака Glo, а также вейпы Vype и Vuse. Philip Morris является разработчиком и производителем IQOS, а Altria осуществляет его продажу.
Как уточняет издание, запрет на импорт и продажу IQOS вступит в силу через два месяца после того, как будет завершена административная проверка и документ будет подписан президентом США Джо Байденом.
Представитель Philip Morris заявил изданию, что компания планирует обжаловать решение, а представитель Altria сообщил, что две компании работают вместе над планами на случай непредвиденных обстоятельств.
Altria два года назад получила от Philip Morris лицензию на продажу IQOS в США, но компания начала его разработку более десяти лет назад, до выделения Philip Morris International в отдельную компанию. Аналогичные иски British American Tobacco подавала к Philip Morris International в Греции и Великобритании, однако суды в этих странах встали на сторону ответчика.