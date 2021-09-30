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В США запретили продавать и импортировать IQOS

Ведомости

Комиссия по международной торговле США запретила Philip Morris International и Altria продавать и импортировать табачное устройство IQOS, пишет CNBC.

Комиссия установила, что система нагрева табака IQOS нарушает два патента Reynolds American, дочерней структуры British American Tobacco, которая производит систему для нагревания табака Glo, а также вейпы Vype и Vuse. Philip Morris является разработчиком и производителем IQOS, а Altria осуществляет его продажу. 

Как уточняет издание, запрет на импорт и продажу IQOS вступит в силу через два месяца после того, как будет завершена административная проверка и документ будет подписан президентом США Джо Байденом. 

Представитель Philip Morris заявил изданию, что компания планирует обжаловать решение, а представитель Altria сообщил, что две компании работают вместе над планами на случай непредвиденных обстоятельств. 

Altria два года назад получила от Philip Morris лицензию на продажу IQOS в США, но компания начала его разработку более десяти лет назад, до выделения Philip Morris International в отдельную компанию. Аналогичные иски British American Tobacco подавала к Philip Morris International в Греции и Великобритании, однако суды в этих странах встали на сторону ответчика. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных