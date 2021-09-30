В США запретили продавать и импортировать IQOS

Altria два года назад получила от Philip Morris лицензию на продажу IQOS в США, но компания начала его разработку более десяти лет назад, до выделения Philip Morris International в отдельную компанию. Аналогичные иски British American Tobacco подавала к Philip Morris International в Греции и Великобритании, однако суды в этих странах встали на сторону ответчика.