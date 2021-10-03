«Аэрофлот» не будет возвращать часть сборов при сдаче билета

Сейчас авиакомпания взимает с пассажиров 270 руб. при покупке билета на внутренний рейс по прямым каналам продаж или в пунктах продаж «Аэрофлота», €3,90 при покупке билета на международный рейс по прямым каналам продаж или в пунктах продаж «Аэрофлота» и €8,50 при покупке билета на любое направление через любые другие каналы и в других пунктах продаж.