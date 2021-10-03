«Аэрофлот» не будет возвращать часть сборов при сдаче билета
«Эти затраты становятся убытком в случае возврата авиабилета. Сбор, таким образом, призван компенсировать фактические затраты», — сообщили изданию в «Аэрофлоте».
Сейчас авиакомпания взимает с пассажиров 270 руб. при покупке билета на внутренний рейс по прямым каналам продаж или в пунктах продаж «Аэрофлота», €3,90 при покупке билета на международный рейс по прямым каналам продаж или в пунктах продаж «Аэрофлота» и €8,50 при покупке билета на любое направление через любые другие каналы и в других пунктах продаж.
Еще часть дополнительных невозвратных сборов касается билетов, продаваемых за пределами России и Китая.
«Для билетов, приобретенных с 28 сентября 2021, при добровольном отказе пассажира от всей перевозки или ее части, указанные сборы не подлежат возврату», — говорится на сайте авиакомпании.
В марте заминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что в правительстве идет работа над стратегией стабилизации финансового положения «Аэрофлота», сообщал «Интерфакс».