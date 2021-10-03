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«Аэрофлот» не будет возвращать часть сборов при сдаче билета

Ведомости

Компания «Аэрофлот» больше не возвращает часть сборов при возврате билета, говорится на сайте авиакомпании в разделе «Дополнительные сборы». Перевозчик объяснил это решение тем, что возврат сборов может принести убытки компании. 

Новые правила начали действовать с 28 сентября. В «Аэрофлоте» пояснили РБК, что компания платит за использование внешних систем при оформлении билетов. 

«Эти затраты становятся убытком в случае возврата авиабилета. Сбор, таким образом, призван компенсировать фактические затраты», — сообщили изданию в «Аэрофлоте».

Сейчас авиакомпания взимает с пассажиров 270 руб. при покупке билета на внутренний рейс по прямым каналам продаж или в пунктах продаж «Аэрофлота», €3,90 при покупке билета на международный рейс по прямым каналам продаж или в пунктах продаж «Аэрофлота» и €8,50 при покупке билета на любое направление через любые другие каналы и в других пунктах продаж.

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Еще часть дополнительных невозвратных сборов касается билетов, продаваемых за пределами России и Китая.

«Для билетов, приобретенных с 28 сентября 2021, при добровольном отказе пассажира от всей перевозки или ее части, указанные сборы не подлежат возврату», — говорится на сайте авиакомпании.

В марте заминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что в правительстве идет работа над стратегией стабилизации финансового положения «Аэрофлота», сообщал «Интерфакс».

Месяц назад стало известно, что «Аэрофлот» и правительство сформировали программу стабилизации, но на данный момент ни одна мера поддержки из этого плана в компании не востребована.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных