«Коммерсантъ» узнал о проблемах с поставками Bounty в России

Источник издания в рознице рассказал, что в неформальных разговорах менеджеры компании говорят о нехватке кокосовой стружки из-за неурожая в странах-производителях кокоса. В Mars не исключают, что проблемы с поставками продлятся до 2022 г. Другой собеседник издания в крупной торговой сети подтвердил проблемы с поставками батончиков и конфет Bounty с кокосовой стружкой из-за неурожая. Он добавил, что другие производители не сообщали о подобных проблемах.