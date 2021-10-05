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«Коммерсантъ» узнал о проблемах с поставками Bounty в России

Ведомости

Российская структура американской компании Mars предупредила контрагентов о вынужденном ограничении поставок шоколадных батончиков Bounty из-за повышенного спроса в начале года и ограничения поставок сырья, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании. Mars рассчитывает, что запасы Bounty на складах компании полностью восполнятся к середине октября, следует из письма.

В России шоколадные батончики под брендами Mars, Snickers, Milky Way, Bounty и др. выпускаются на фабрике в Ульяновской области. По оценке Euromonitor International, в прошлом году бренд Bounty занимал около 1,1% сегмента шоколадных кондитерских изделий в России. Продажи Bounty оценили в 4,98 млрд руб. Общая выручка Mars в России в 2020 г. составила 139,5 млрд руб.

Источник издания в рознице рассказал, что в неформальных разговорах менеджеры компании говорят о нехватке кокосовой стружки из-за неурожая в странах-производителях кокоса. В Mars не исключают, что проблемы с поставками продлятся до 2022 г. Другой собеседник издания в крупной торговой сети подтвердил проблемы с поставками батончиков и конфет Bounty с кокосовой стружкой из-за неурожая. Он добавил, что другие производители не сообщали о подобных проблемах.

По данным Минсельхоза США, тайфуны, которые прошли в конце 2020 года на Филиппинах (второй поставщик кокосов в мире), привели к повреждению почти 49 млн кокосовых деревьев, из-за чего урожай может снизиться в ближайшие два-три года.

Директор по корпоративным отношениям «Mars Wrigley Россия» Елизавета Александрова сообщила, что компания предъявляет высокие требования к качеству сырья, ей понадобилось время, чтобы восполнить запасы. Mars не ожидает дефицита Bounty в магазинах, подчеркнула она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных