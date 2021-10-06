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Московские рестораны White Rabbit и Twins Garden вошли топ-30 лучших в мире

Ведомости

Московские рестораны White Rabbit и Twins Garden вошли в рейтинг The World’s 50 Best Restaurants, говорится на сайте рейтинга. White Rabbit занял 25-е место рейтинга, Twins Garden – 30-е. Рейтинг был объявлен 5 октября 2021 г. в Антверпене, после годичного перерыва, вызванного пандемией. 

Испания и США лидируют в рейтинге с шестью ресторанами. Италия представлена четырьмя ресторанами. Первое и второе места в рейтинге заняли рестораны из Копенгагена — это Noma и Geranium. На третьем месте —  Asador Etxebarri в городе Ашпе-Ачондо в Испании. В топ-5 вошли также ресторан Central в Лиме и Disfrutar в Барселоне.

Авторы рейтинга описали ресторан White Rabbit как «безграничное творчество с русскими ингредиентами от самого известного шеф-повара Москвы». Ресторан назвали «лучшим местом в столице для обеда с захватывающим панорамным видом на Москву с 16-го этажа», а также местом, куда стоит прийти за «изобретательной кухней с использованием русских ингредиентов» от шеф-повара Владимира Мухина. Они описывают декор ресторана, связанный с темой «Алисы в стране чудес», и обращают особое внимание на гигантских матрешек с белыми кроликами на руках. 

В описании Twins Garden отмечается, что для приготовления блюд заведение использует продукты с собственной фермы. Кроме того, ресторан обладает одной из самых больших коллекций вин в России.

Рейтинг The World’s 50 Best Restaurants Academy составляется с 2002 г. 1000 кулинарных экспертов оценивает рестораны, после чего проводится голосование. С 2003 по 2015 г. церемония награждения проходила в Лондоне, в 2016 г. – в Нью-Йорке, в 2017 г. – в Мельбурне, в 2018 – в Испании, в 2019 – в Сингапуре. В 2020 г. церемонию не проводили из-за пандемии, а в этом году она состоялась в Антверпене.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных