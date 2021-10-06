Московские рестораны White Rabbit и Twins Garden вошли топ-30 лучших в мире

Рейтинг The World’s 50 Best Restaurants Academy составляется с 2002 г. 1000 кулинарных экспертов оценивает рестораны, после чего проводится голосование. С 2003 по 2015 г. церемония награждения проходила в Лондоне, в 2016 г. – в Нью-Йорке, в 2017 г. – в Мельбурне, в 2018 – в Испании, в 2019 – в Сингапуре. В 2020 г. церемонию не проводили из-за пандемии, а в этом году она состоялась в Антверпене.