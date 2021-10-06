Google переведет на двухфакторную аутентификацию 150 млн пользователей
Google к концу этого года планирует перевести на двухфакторную аутентификацию 150 млн пользователей, сообщается в блоге компании.
«К концу 2021 г. мы планируем автоматически подключить дополнительно 150 млн пользователей Google к двухэтапной аутентификации и потребовать, чтобы 2 млн создателей YouTube включили ее», — говорится в сообщении.
Двухэтапная аутентификация является основой собственных методов обеспечения безопасности Google, она призвана обезопасить пользователей не только в Google, но и во всем интернете, указали в компании. При входе в аккаунт в какой-либо сервис Google пользователю придет уведомление на другое авторизованное устройство, где он должен будет подтвердить свой вход. К примеру, если вход будет осуществляться с компьютера, подтвердить его нужно будет с телефона, и наоборот.
В компании также добавили, что ежедневно Google проверяет безопасность 1 млрд паролей, чтобы защитить учетные записи от взлома. «Диспетчер паролей Google, встроенный непосредственно в Chrome, Android и приложение Google, использует новейшие технологии безопасности, чтобы хранить ваши пароли в безопасности на всех сайтах и в приложениях, которые вы используете. Это упрощает создание и использование надежных и уникальных паролей на всех ваших устройствах без необходимости запоминать или повторять каждый из них», — пояснили в компании.