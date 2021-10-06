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Google переведет на двухфакторную аутентификацию 150 млн пользователей

Ведомости

Google к концу этого года планирует перевести на двухфакторную аутентификацию 150 млн пользователей, сообщается в блоге компании.

«К концу 2021 г. мы планируем автоматически подключить дополнительно 150 млн пользователей Google к двухэтапной аутентификации и потребовать, чтобы 2 млн создателей YouTube включили ее», — говорится в сообщении.

Двухэтапная аутентификация является основой собственных методов обеспечения безопасности Google, она призвана обезопасить пользователей не только в Google, но и во всем интернете, указали в компании. При входе в аккаунт в какой-либо сервис Google пользователю придет уведомление на другое авторизованное устройство, где он должен будет подтвердить свой вход. К примеру, если вход будет осуществляться с компьютера, подтвердить его нужно будет с телефона, и наоборот.

В компании также добавили, что ежедневно Google проверяет безопасность 1 млрд паролей, чтобы защитить учетные записи от взлома. «Диспетчер паролей Google, встроенный непосредственно в Chrome, Android и приложение Google, использует новейшие технологии безопасности, чтобы хранить ваши пароли в безопасности на всех сайтах и ​​в приложениях, которые вы используете. Это упрощает создание и использование надежных и уникальных паролей на всех ваших устройствах без необходимости запоминать или повторять каждый из них», — пояснили в компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных