Google переведет на двухфакторную аутентификацию 150 млн пользователей

Двухэтапная аутентификация является основой собственных методов обеспечения безопасности Google, она призвана обезопасить пользователей не только в Google, но и во всем интернете, указали в компании. При входе в аккаунт в какой-либо сервис Google пользователю придет уведомление на другое авторизованное устройство, где он должен будет подтвердить свой вход. К примеру, если вход будет осуществляться с компьютера, подтвердить его нужно будет с телефона, и наоборот.