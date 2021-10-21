Российский сервис доставки готовой еды Grow Food запустился в Мадриде
Российский сервис доставки продуктовых наборов Grow Food запустил сайт и приложение в Испании, сообщил «Ведомостям» представитель сервиса. Это первый зарубежный регион, в котором запустился сервис. Блюда готовятся на производстве в центре Мадрида площадью в 1000 кв.м. Программа питания от Grow Food в Испании стоит от 36 до 57 евро в день в зависимости от калорийности. Минимальный заказ — рацион, рассчитанный на три дня, отмечается на сайте.
Как уточнил представитель сервиса, выбор Испании в качестве первого региона для международной экспансии был выбран на основе «внутреннего исследования». Его подробности, а также объем инвестиций в запуск в компании не раскрыли.
Сервис Grow Food основали Даниэль Гальпер и Павел Паскарь в 2015 г. Спустя год партнеры привлекли 30 млн руб. инвестиций от венчурного фонда Add Venture. Позже он вложил в сервис еще $5 млн (около 300 млн руб.). В 2019 г. году Grow Food открыла пищевой комбинат в Санкт-Петербурге площадью 2200 кв. м и стоимостью 200 млн руб. В 2020 г. компания решила отказаться от экспансии в регионы России и работать только в Москве и Санкт-Петербурге, говорил «Ведомостям» Гальпер.
Региональные потребители не оценили замороженные рационы, говорил он. Ранее компания сообщала, что она будет осуществлять доставку в некоторые города именно замороженных продуктовых наборов, произведенных по контракту на фабрике в Подмосковье. Кроме того, продукт оказался дороговат для регионов – 700–750 руб. за рацион, отмечал Гальпер. Свою роль в этом вопросе, по его словам, сыграла и пандемия коронавируса. «Люди стали больше думать, как сэкономить средства и будет ли у них работа, чем о здоровом питании», – объяснял собеседник «Ведомостей».
По данным агентства «Infoline-аналитика», Grow Food с 2016 г. возглавляла рейтинг крупнейших игроков на российском рынке доставки продуктовых наборов, однако в первом полугодии 2020 г. ее обогнал сервис Performance Group (бренды Level Kitchen, Performance Food, My Food и Chef at Home, среди его совладельцев – совместное предприятие Mail.ru Group и Сбербанка). Его оборот за тот период составил 1,45 млрд руб., тогда как у Grow Food – 1,27 млрд руб. Оборот компании в 2020 г. составил 2,2 млрд руб., что на 1 млрд руб. меньше, чем у Performance Group, подсчитывали в Infoline.