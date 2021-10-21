Российский сервис доставки готовой еды Grow Food запустился в Мадриде

Региональные потребители не оценили замороженные рационы, говорил он. Ранее компания сообщала, что она будет осуществлять доставку в некоторые города именно замороженных продуктовых наборов, произведенных по контракту на фабрике в Подмосковье. Кроме того, продукт оказался дороговат для регионов – 700–750 руб. за рацион, отмечал Гальпер. Свою роль в этом вопросе, по его словам, сыграла и пандемия коронавируса. «Люди стали больше думать, как сэкономить средства и будет ли у них работа, чем о здоровом питании», – объяснял собеседник «Ведомостей».