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Гендиректор «Уральских авиалиний» заявил о завышении зарплат пилотам Red Wings

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Пилоты региональных самолетов Superjet 100 в авиакомпании Red Wings получают «дикую зарплату», заявил основной владелец и гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов в интервью РБК. Конкретную сумму он не назвал.

Скуратов назвал плохой ситуацию, когда зарплата пилотов Superjet выше, чем у пилотов магистральных самолетов Airbus, которые эксплуатируют «Уральские авиалинии». Он отметил, что Red Wings устанавливает такую зарплату «благодаря субсидиям». 

«В логике мировой гражданской авиации всегда было так: чем больше пассажировместимость самолета, тем больше получают его пилоты, а не наоборот», — заявил Скуратов. Компания Red Wings эксплуатирует семь самолетов Superjet 100, которые вмещают по 100 пассажиров. У «Уральских авиалиний» 51 самолет Airbus, самый вместительный из которых рассчитан на 140 пассажиров. 

SSJ100 создавался с начала 2000-х, в 2011 г. был сертифицирован и стал поступать в авиакомпании. До 2014 г. он преподносился как продукт глубокой международной интеграции отечественного авиапрома с глобальными поставщиками авиакомпонентов. Уровень импортных комплектующих SSJ100 составляет около 70%. В 2018 г. было принято решение заняться импортозамещением «Суперджета» на фоне того, что из-за санкций и низкого спроса производство основной версии так и не вышло на планировавшиеся объемы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных