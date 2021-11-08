Гендиректор «Уральских авиалиний» заявил о завышении зарплат пилотам Red Wings
Скуратов назвал плохой ситуацию, когда зарплата пилотов Superjet выше, чем у пилотов магистральных самолетов Airbus, которые эксплуатируют «Уральские авиалинии». Он отметил, что Red Wings устанавливает такую зарплату «благодаря субсидиям».
«В логике мировой гражданской авиации всегда было так: чем больше пассажировместимость самолета, тем больше получают его пилоты, а не наоборот», — заявил Скуратов. Компания Red Wings эксплуатирует семь самолетов Superjet 100, которые вмещают по 100 пассажиров. У «Уральских авиалиний» 51 самолет Airbus, самый вместительный из которых рассчитан на 140 пассажиров.
SSJ100 создавался с начала 2000-х, в 2011 г. был сертифицирован и стал поступать в авиакомпании. До 2014 г. он преподносился как продукт глубокой международной интеграции отечественного авиапрома с глобальными поставщиками авиакомпонентов. Уровень импортных комплектующих SSJ100 составляет около 70%. В 2018 г. было принято решение заняться импортозамещением «Суперджета» на фоне того, что из-за санкций и низкого спроса производство основной версии так и не вышло на планировавшиеся объемы.