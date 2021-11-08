Новые меры господдержки в Москве могут затронуть около 110 000 предприятий

«ФОТ 3.0» впервые действовала в марте — июне текущего года и тогда распространялась на субъекты МСП из наиболее пострадавших от пандемии отраслей. Она оказалась довольно востребованной: только в Сбербанке ей воспользовалось более 11 000 клиентов, которым было выдано кредитов на сумму свыше 30 млрд руб. В рамках программы компании могут получить льготные кредиты по ставке 3% годовых. Кредит размером до 300 млн руб. можно получить на 18 месяцев из расчета один минимальный размер оплаты труда на каждого сотрудника на 12 месяцев при условии, что численность работников сохранится на уровне не ниже 90%. В первые 6 месяцев предусмотрен льготный период с освобождением от выплаты займа и процентов по нему, а в течение последующих 12 месяцев заемщик сможет возвращать кредит и проценты равными долями.