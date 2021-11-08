Новые меры господдержки в Москве могут затронуть около 110 000 предприятий
Около 110 000 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Москве смогут воспользоваться новыми федеральными мерами поддержки, сообщила пресс-служба столичного правительства.
В список потенциальных получателей поддержки вошли в первую очередь предприятия общепита, автомобильных грузоперевозок, стоматологические клиники, парикмахерские и салоны красоты. Всего в компаниях, подпадающих под условия программы, занято почти 284 000 человек, или 3,5% от общего числа работающих в столице.
Одной из новых мер поддержки стала выдача льготных кредитов по госпрограмме «ФОТ 3.0», которую теперь распространили на крупные компании в области искусства, культуры, спорта и общественного питания. В столице к таковым относится 162 организации, в них занято 174 600 человек, говорится в сообщении. Таким образом, если последние присоединятся к программе, общее число работающих в организациях, которые получают федеральную поддержку, может достигнуть 458 000 человек (5,7% от общего числа рабочих мест в Москве).
«ФОТ 3.0» впервые действовала в марте — июне текущего года и тогда распространялась на субъекты МСП из наиболее пострадавших от пандемии отраслей. Она оказалась довольно востребованной: только в Сбербанке ей воспользовалось более 11 000 клиентов, которым было выдано кредитов на сумму свыше 30 млрд руб. В рамках программы компании могут получить льготные кредиты по ставке 3% годовых. Кредит размером до 300 млн руб. можно получить на 18 месяцев из расчета один минимальный размер оплаты труда на каждого сотрудника на 12 месяцев при условии, что численность работников сохранится на уровне не ниже 90%. В первые 6 месяцев предусмотрен льготный период с освобождением от выплаты займа и процентов по нему, а в течение последующих 12 месяцев заемщик сможет возвращать кредит и проценты равными долями.
С 1 ноября 2021 г. банки возобновили выдачу кредитов бизнесу по программе. Минэкономразвития сообщало, что за сутки с начала второго этапа «ФОТ 3.0» кредитные организации получили больше 5500 заявок на общую сумму 23,7 млрд руб. Заявки принимаются по 15 декабря, а выплаты начнутся с 15 ноября.