В «Кольцово» назвали самую непунктуальную авиакомпанию лета

Ранее в интервью РБК гендиректор «Уральских авиалинии» Сергей Скуратов сообщил, что из-за задержек рейсов в 2021 г. авиакомпания потеряла 100 млн руб. Средства пошли на компенсации пассажирам: их питание и оплату гостиниц. По словам Скуратова, задержки связаны с нехваткой персонала в аэропортах, в том числе в «Кольцово». В пандемию аэропорты сократили штат сотрудников, но, когда перевозки по России начали восстанавливаться в 2021 г., сотрудников стало не хватать. «К примеру, катастрофически не хватало работников, чтобы загрузить питание на борт, убрать самолет, разместить грузы», — сказал Скуратов. Подобные сбои, по его словам, «системно происходили» в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» и в других аэропортах (не уточнил, в каких).