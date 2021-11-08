В «Кольцово» назвали самую непунктуальную авиакомпанию лета
Самой непунктуальной авиакомпанией, выполняющей рейсы в екатеринбургский аэропорт «Кольцово», летом 2021 г. стали «Уральские авиалинии», сообщил «Ведомостям» представитель оператора аэропорта, компании «Аэропорты регионов».
«Уральские авиалинии» с марта по октябрь выполнили 4814 рейсов из своего базового аэропорта Екатеринбурга, из них более чем на 15 минут задержали 2017 рейсов. Пунктуальность компании составила 58%.
«Задержкой считалось отклонение более чем на 15 минут от расписания без учета отклонений, произошедших по метеоусловиям… Период весенне-летней навигации, который начался 28 марта и завершился 30 октября, — самый активный в авиационной среде. Именно на сезон отпусков приходятся максимальный пассажиропоток и пиковые нагрузки, которые становятся проверкой работы служб аэропорта и пунктуальности авиакомпаний», — сообщили в «Аэропортах регионов».
Другие перевозчики, выполняющие рейсы из «Кольцово», поддерживали пунктуальность на уровне выше 70%: пунктуальность Utair составила 94% (компания выполнила 1026 рейсов в марте — октябре 2021 г., задержала 65 рейсов), Red Wings — 93% (задержала 133 рейса из выполненных 1930), группы «Аэрофлот» — 90% (477 рейсов из 4904 рейсов). На четвертом месте оказалась S7 — 87% рейсов, выполненных по расписанию, далее идут «Руслайн» (81%), Nordwind (75%), Azur air (72%).
Ранее в интервью РБК гендиректор «Уральских авиалинии» Сергей Скуратов сообщил, что из-за задержек рейсов в 2021 г. авиакомпания потеряла 100 млн руб. Средства пошли на компенсации пассажирам: их питание и оплату гостиниц. По словам Скуратова, задержки связаны с нехваткой персонала в аэропортах, в том числе в «Кольцово». В пандемию аэропорты сократили штат сотрудников, но, когда перевозки по России начали восстанавливаться в 2021 г., сотрудников стало не хватать. «К примеру, катастрофически не хватало работников, чтобы загрузить питание на борт, убрать самолет, разместить грузы», — сказал Скуратов. Подобные сбои, по его словам, «системно происходили» в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» и в других аэропортах (не уточнил, в каких).