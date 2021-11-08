Эстонский агрегатор такси Bolt прекратил работу в России

Эстонский такси-сервис был основан в 2013 г. под названием Taxify. Спустя шесть лет он обрел нынешнее имя в рамках ребрендинга и расширения бизнеса. Так, в 2018 г. под этим брендом была запущена аренда электросамокатов, в 2019-м — доставка еды, а в 2020-м — аренда электровелосипедов. Сейчас аудитория компании, по собственным данным, насчитывает более 75 млн клиентов в более чем 45 странах.