Эстонский агрегатор такси Bolt прекратил работу в России
Эстонский агрегатор такси Bolt перестал работать в России. Санкт-Петербург — единственный город страны, где можно было воспользоваться сервисом, — больше не отображается в списке городов, где представлены услуги компании.
Страница российского представительства Bolt в Instagram также была удалена, обратил внимание Forbes. В компании пока никак не прокомментировали уход из Санкт-Петербурга.
Эстонский такси-сервис был основан в 2013 г. под названием Taxify. Спустя шесть лет он обрел нынешнее имя в рамках ребрендинга и расширения бизнеса. Так, в 2018 г. под этим брендом была запущена аренда электросамокатов, в 2019-м — доставка еды, а в 2020-м — аренда электровелосипедов. Сейчас аудитория компании, по собственным данным, насчитывает более 75 млн клиентов в более чем 45 странах.
С момента основания Bolt привлек порядка $1,3 млрд инвестиций, включая $713 млн в августе 2021 г. от венчурного фонда Sequoia Capital и управляющих фондов Tekne и Ghisallo. Во время последнего инвестраунда Bolt оценили в $4,75 млрд — таким образом, за год компания стала более чем в два раза дороже (в мае 2020-го ее оценили в $1,9 млрд).
На российском рынке сервис такси от Bolt появился в апреле 2019-го, но не выходил за пределы Санкт-Петербурга. В январе текущего года компания сообщала о планах экспансии по модели франшизы — в Москву и, в перспективе, в регионы.