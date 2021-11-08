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Эстонский агрегатор такси Bolt прекратил работу в России

Ведомости

Эстонский агрегатор такси Bolt перестал работать в России. Санкт-Петербург — единственный город страны, где можно было воспользоваться сервисом, — больше не отображается в списке городов, где представлены услуги компании.

Страница российского представительства Bolt в Instagram также была удалена, обратил внимание Forbes. В компании пока никак не прокомментировали уход из Санкт-Петербурга.

Эстонский такси-сервис был основан в 2013 г. под названием Taxify. Спустя шесть лет он обрел нынешнее имя в рамках ребрендинга и расширения бизнеса. Так, в 2018 г. под этим брендом была запущена аренда электросамокатов, в 2019-м — доставка еды, а в 2020-м — аренда электровелосипедов. Сейчас аудитория компании, по собственным данным, насчитывает более 75 млн клиентов в более чем 45 странах.

С момента основания Bolt привлек порядка $1,3 млрд инвестиций, включая $713 млн в августе 2021 г. от венчурного фонда Sequoia Capital и управляющих фондов Tekne и Ghisallo. Во время последнего инвестраунда Bolt оценили в $4,75 млрд — таким образом, за год компания стала более чем в два раза дороже (в мае 2020-го ее оценили в $1,9 млрд).

На российском рынке сервис такси от Bolt появился в апреле 2019-го, но не выходил за пределы Санкт-Петербурга. В январе текущего года компания сообщала о планах экспансии по модели франшизы — в Москву и, в перспективе, в регионы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных