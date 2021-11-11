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Аналитики сообщили о возможном росте тарифов на интернет в России на 10%

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Тарифы на домашний интернет, ТВ и другие услуги проводной связи могут подорожать в 2022 г. на 10%, сообщили «Известия» со ссылкой на подсчеты агентства TelecomDaily по результатам опроса топ-менеджеров крупных операторов связи. Ранее тарифы на эти услуги ежегодно поднимались на 12-15%.

По данным аналитиков, операторы повысят тарифы на проводную связь из-за инфляции, необходимостью исполнять «закон Яровой» и предоставлять клиентам доступ к социально значимым ресурсам бесплатно. Также выросли цены на оборудование из-за дефицита комплектующих. 

Согласно результатам опроса, 78% респондентов заявили, что готовы поднять тарифы на связь в 2022 г. 48% опрошенных не исключили, что поднимут цены на 10% и более. 32% респондентов отметили, что могут повысить тарифы на 3-9%. 20% компаний не планируют поднимать цены, а 2% не исключили их снижения. 

Глава Telecom Daily Денис Кусков пояснил, что темпы повышения тарифов в 2022 г. замедлятся по сравнению с предыдущими двумя годами, потому что абоненты негативно воспринимают постоянное повышение цен, из-за чего снижается их лояльность. Для современного рынка это ключевой фактор, потому что операторам негде взять новых клиентов: дальнейший рост цен может вызвать массовый отток пользователей и их переход к другим операторам. 

Компании частично адаптировались к «закону Яровой», росту цен на оборудование и контент и повышению НДС, а новых факторов роста не просматривается. Пока что операторам не нужно стремительно увеличивать тарифы, чтобы компенсировать расходы, утончил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных