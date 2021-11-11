Аналитики сообщили о возможном росте тарифов на интернет в России на 10%
Тарифы на домашний интернет, ТВ и другие услуги проводной связи могут подорожать в 2022 г. на 10%, сообщили «Известия» со ссылкой на подсчеты агентства TelecomDaily по результатам опроса топ-менеджеров крупных операторов связи. Ранее тарифы на эти услуги ежегодно поднимались на 12-15%.
По данным аналитиков, операторы повысят тарифы на проводную связь из-за инфляции, необходимостью исполнять «закон Яровой» и предоставлять клиентам доступ к социально значимым ресурсам бесплатно. Также выросли цены на оборудование из-за дефицита комплектующих.
Согласно результатам опроса, 78% респондентов заявили, что готовы поднять тарифы на связь в 2022 г. 48% опрошенных не исключили, что поднимут цены на 10% и более. 32% респондентов отметили, что могут повысить тарифы на 3-9%. 20% компаний не планируют поднимать цены, а 2% не исключили их снижения.
Глава Telecom Daily Денис Кусков пояснил, что темпы повышения тарифов в 2022 г. замедлятся по сравнению с предыдущими двумя годами, потому что абоненты негативно воспринимают постоянное повышение цен, из-за чего снижается их лояльность. Для современного рынка это ключевой фактор, потому что операторам негде взять новых клиентов: дальнейший рост цен может вызвать массовый отток пользователей и их переход к другим операторам.
Компании частично адаптировались к «закону Яровой», росту цен на оборудование и контент и повышению НДС, а новых факторов роста не просматривается. Пока что операторам не нужно стремительно увеличивать тарифы, чтобы компенсировать расходы, утончил он.