Аналитики сообщили о возможном росте тарифов на интернет в России на 10%

Глава Telecom Daily Денис Кусков пояснил, что темпы повышения тарифов в 2022 г. замедлятся по сравнению с предыдущими двумя годами, потому что абоненты негативно воспринимают постоянное повышение цен, из-за чего снижается их лояльность. Для современного рынка это ключевой фактор, потому что операторам негде взять новых клиентов: дальнейший рост цен может вызвать массовый отток пользователей и их переход к другим операторам.