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Бизнес

Белый дом выступил против планов Intel расширить производство в Китае

Ведомости

Администрация президента США Джо Байдена не поддержала планы компании Intel по увеличению производства компонентов для процессоров на заводе в китайском городе Чэнду, сообщили источники Bloomberg. Белой дом объяснил свой отказ соображениями безопасности.

Компания собиралась наладить выпуск полупроводниковых пластин в конце 2022 г. с целью смягчить мировую нехватку полупроводников. Intel направила свой план в администрацию президента несколько недель назад. Белый дом не только выступил против этой инициативы, но и заявил, что намерен добиться переноса выпуска ключевых компонентов из других стран в США, утверждает источник издания. 

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Согласно заявлению Intel, компания напрямую не признает отказ властей и рассматривает другие решения. Она планирует инвестировать «десятки миллиардов долларов» в новые заводы по выпуску полупроводниковых пластин в США и Европе, говорится в статье.

Представитель Белого дома заявил Bloomberg, что администрация президента не допустит использования Китаем американских технологий для нарушения прав человека и действий, которые представляют угрозу национальной безопасности США.

Ранее США включили китайскую компанию Huawei в список министерства торговли, ограничивающий импорт телекоммуникационного оборудования компании и продажу ей передовых компонентов. За этим последовало включение в черный список и других китайских технологических компаний, а также запрет TikTok и WeChat в американских версиях магазинов приложений Apple и Google.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных