Белый дом выступил против планов Intel расширить производство в Китае
Администрация президента США Джо Байдена не поддержала планы компании Intel по увеличению производства компонентов для процессоров на заводе в китайском городе Чэнду, сообщили источники Bloomberg. Белой дом объяснил свой отказ соображениями безопасности.
Компания собиралась наладить выпуск полупроводниковых пластин в конце 2022 г. с целью смягчить мировую нехватку полупроводников. Intel направила свой план в администрацию президента несколько недель назад. Белый дом не только выступил против этой инициативы, но и заявил, что намерен добиться переноса выпуска ключевых компонентов из других стран в США, утверждает источник издания.
Согласно заявлению Intel, компания напрямую не признает отказ властей и рассматривает другие решения. Она планирует инвестировать «десятки миллиардов долларов» в новые заводы по выпуску полупроводниковых пластин в США и Европе, говорится в статье.
Представитель Белого дома заявил Bloomberg, что администрация президента не допустит использования Китаем американских технологий для нарушения прав человека и действий, которые представляют угрозу национальной безопасности США.
Ранее США включили китайскую компанию Huawei в список министерства торговли, ограничивающий импорт телекоммуникационного оборудования компании и продажу ей передовых компонентов. За этим последовало включение в черный список и других китайских технологических компаний, а также запрет TikTok и WeChat в американских версиях магазинов приложений Apple и Google.