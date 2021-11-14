Белый дом выступил против планов Intel расширить производство в Китае

Компания собиралась наладить выпуск полупроводниковых пластин в конце 2022 г. с целью смягчить мировую нехватку полупроводников. Intel направила свой план в администрацию президента несколько недель назад. Белый дом не только выступил против этой инициативы, но и заявил, что намерен добиться переноса выпуска ключевых компонентов из других стран в США, утверждает источник издания.