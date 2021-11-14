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Россия начнет серийное производство истребителя Checkmate в 2026 году

Ведомости

Истребитель пятого поколения Checkmate запустят в серийное производство в 2026 г., первый полет запланирован на 2023 г. Об этом на презентации российского истребителя в ходе первого дня международной авиационной выставки Dubai Airshow-2021 сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

Производство опытных образцов истребителя уже началось в Комсомольске-на-Амуре, сказал глава ОАК.

В пресс-службе министерства промышленности и торговли РФ «Ведомостям» назвали преимущества ориентированного на экспорт однодвигательного самолета Checkmate.

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«Это низкая стоимость эксплуатации на всех этапах жизненного цикла, вариативность комплектаций под требования конкретных ВВС и легкость в обслуживании», — перечислил глава министерства Денис Мантуров. 

Комплектация самолёта может быть адаптирована под применение в любом регионе, при любых климатических и погодных условиях и под решение любых боевых задач, говорится в сообщении ведомства. 

Checkmate спроектирован в ОКБ «Сухого» и создан на базе научно-технического задела, полученного при разработке Су-57. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Скорость однодвигательного самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус — 3 тыс. км, передает также «Коммерсантъ».

Помимо Checkmate Россия показала на  Dubai Airshow-2021 полет новейшего гражданского лайнера МС-21-310 с отечественным двигателем ПД-14 и впервые презентовала единую экспозицию люксового бренда Aurus: самолет, вертолет и автомобиль.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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