Россия начнет серийное производство истребителя Checkmate в 2026 году

Истребитель пятого поколения Checkmate запустят в серийное производство в 2026 г., первый полет запланирован на 2023 г. Об этом на презентации российского истребителя в ходе первого дня международной авиационной выставки Dubai Airshow-2021 сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.