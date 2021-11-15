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Цена газа в Европе выросла после отказа «Газпрома» бронировать Ямал — Европу на декабрь

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Спотовая цена газа в Европе выросла до $962 за тысячу кубометров после отказа «Газпрома» бронировать газопровод Ямал — Европа на декабрь, сообщает «Интерфакс». Сразу после публикации итогов аукциона цена декабрьского фьючерса на нидерландском хабе TTF выросла до 81,27 евро за МВтч, или до $962 за тысячу кубометров. 15 ноября торги начались на отметке $947.

15 ноября стало известно, что российская компания отказалась от бронирования дополнительной транзитной мощности через Украину, а также не забронировала транзитную мощность газопровода Ямал — Европа, следовало из итогов аукционов бронирования на декабрь.

Этой осенью рост биржевых цен на газ в Европе достиг рекордных значений. Причиной этого стал в том числе дефицит газа в хранилищах Европы, запасы в которых достигли десятилетнего минимума — 75% против 94% в прошлом году, также свой вклад внесла безветренная погода, приведшая к снижению эффективности ветрогенерации.

В октябре «Газпром» отказался бронировать дополнительные транзитные мощности на 9,8 млн куб. м газа в сутки через Украину на ноябрь через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию «Сохрановка». В целом «Газпром» осуществляет поставки газа через Украину в рамках контракта с «Нафтогазом», действующего до 2024 г., однако оператор ГТС Украины может предлагать дополнительные мощности, которые поставщик может выкупить при необходимости. «Газпром» отказался от бронирования дополнительных транзитных мощностей через Украину и в ноябре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных