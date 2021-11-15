Цена газа в Европе выросла после отказа «Газпрома» бронировать Ямал — Европу на декабрь

В октябре «Газпром» отказался бронировать дополнительные транзитные мощности на 9,8 млн куб. м газа в сутки через Украину на ноябрь через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию «Сохрановка». В целом «Газпром» осуществляет поставки газа через Украину в рамках контракта с «Нафтогазом», действующего до 2024 г., однако оператор ГТС Украины может предлагать дополнительные мощности, которые поставщик может выкупить при необходимости. «Газпром» отказался от бронирования дополнительных транзитных мощностей через Украину и в ноябре.