В России проведут эксперимент по переводу микробизнеса на новый налоговый режим
В России будет запущен пилотный проект по переводу микропредприятий на автоматизированную систему налогообложения. Об этом сообщил на правительственном заседании премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Эксперимент продлится около шести лет. В нем будут участвовать организации и индивидуальные предприниматели, годовой доход которых не превышает 60 млн руб., а численность сотрудников — пяти человек. Подключиться к системе они смогут онлайн через личный кабинет налогоплательщика. По словам Мишустина, о готовности принять участие в проекте сообщили Калужская область и Татарстан.
По новому режиму юрлицам и ИП не нужно будет самостоятельно готовить и подавать налоговые декларации — платежи будут рассчитываться автоматически на основании данных контрольно-кассовой техники и движения по счетам, открытым в уполномоченном банке. Через него также можно будет начислять заработную плату сотрудникам.
«Такой подход позитивно скажется на деятельности микропредприятий, приведет к снижению непроизводственных издержек и освободившиеся ресурсы они смогут направить на собственное развитие», — заявил Мишустин.
Федеральная налоговая служба (ФНС) разрабатывает автоматизированную систему с июля текущего года. В сентябре стали известны детали первоначального варианта законопроекта: он предполагал, что новый режим распространится на организации и ИП, работающие по упрощенной системе налогообложения (УСН). Они будут освобождены от страховых взносов при одновременном увеличении налоговой нагрузки: для компаний с режимом УСН ставка вырастет с 6 до 8% от выручки, с режимом «доходы минус расходы» — с 15 до 20% от прибыли.