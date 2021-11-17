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Бизнес

В России проведут эксперимент по переводу микробизнеса на новый налоговый режим

Ведомости

В России будет запущен пилотный проект по переводу микропредприятий на автоматизированную систему налогообложения. Об этом сообщил на правительственном заседании премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Эксперимент продлится около шести лет. В нем будут участвовать организации и индивидуальные предприниматели, годовой доход которых не превышает 60 млн руб., а численность сотрудников — пяти человек. Подключиться к системе они смогут онлайн через личный кабинет налогоплательщика. По словам Мишустина, о готовности принять участие в проекте сообщили Калужская область и Татарстан.

По новому режиму юрлицам и ИП не нужно будет самостоятельно готовить и подавать налоговые декларации — платежи будут рассчитываться автоматически на основании данных контрольно-кассовой техники и движения по счетам, открытым в уполномоченном банке. Через него также можно будет начислять заработную плату сотрудникам.

«Такой подход позитивно скажется на деятельности микропредприятий, приведет к снижению непроизводственных издержек и освободившиеся ресурсы они смогут направить на собственное развитие», — заявил Мишустин.

Федеральная налоговая служба (ФНС) разрабатывает автоматизированную систему с июля текущего года. В сентябре стали известны детали первоначального варианта законопроекта: он предполагал, что новый режим распространится на организации и ИП, работающие по упрощенной системе налогообложения (УСН). Они будут освобождены от страховых взносов при одновременном увеличении налоговой нагрузки: для компаний с режимом УСН ставка вырастет с 6 до 8% от выручки, с режимом «доходы минус расходы» — с 15 до 20% от прибыли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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