В России проведут эксперимент по переводу микробизнеса на новый налоговый режим

Федеральная налоговая служба (ФНС) разрабатывает автоматизированную систему с июля текущего года. В сентябре стали известны детали первоначального варианта законопроекта: он предполагал, что новый режим распространится на организации и ИП, работающие по упрощенной системе налогообложения (УСН). Они будут освобождены от страховых взносов при одновременном увеличении налоговой нагрузки: для компаний с режимом УСН ставка вырастет с 6 до 8% от выручки, с режимом «доходы минус расходы» — с 15 до 20% от прибыли.