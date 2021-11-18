Газпромбанк подписал «Принципы ответственной банковской деятельности» ООН

В сообщении говорится, что подписавшие этот документ, берут на себя ведущую роль во встраивании стратегий развития, «чтобы формировать банковскую отрасль будущего, которая служит людям, обществу и планете». Принципы дают банкам «основу для понимания рисков и использования возможностей, которые возникают при переходе к более устойчивой экономике». Документ уже подписали более 250 банков, которые представляют более 40% мировых банковских активов, отмечается в сообщении.