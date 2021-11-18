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Газпромбанк подписал «Принципы ответственной банковской деятельности» ООН

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Газпромбанк подписал «Принципы ответственной банковской деятельности» финансовой инициативы программы Организации объединенных наций по окружающей среде – UNEP F1, сообщила пресс-служба компании.

В сообщении говорится, что подписавшие этот документ, берут на себя ведущую роль во встраивании стратегий развития, «чтобы формировать банковскую отрасль будущего, которая служит людям, обществу и планете». Принципы дают банкам «основу для понимания рисков и использования возможностей, которые возникают при переходе к более устойчивой экономике». Документ уже подписали более 250 банков, которые представляют более 40% мировых банковских активов, отмечается в сообщении.

«Мы планируем строить свою дальнейшую работу, опираясь на лучшие мировые практики в области устойчивого развития, а также повышать свою прозрачность, принимать активное участие в совершенствовании регуляторной базы, отчетности и способствовать продвижению принципов устойчивого развития среди наших клиентов и контрагентов», – заявил председатель правления банка Андрей Акимов. Он отметил, что у банка есть значительный потенциал для стимулирования участников ключевых секторов экономики переходить на устойчивые практики развития и снижать негативное воздействие на окружающую среду и общество. 

Ранее Газпромбанк создал Совет по внедрению принципов устойчивого развития и принял несколько документов, которые регламентируют деятельность банка в области ESG (Устойчивое развитие). Сейчас банк реализует проекты в области снижения негативного воздействия на окружающую среду стоимостью около 200 млрд руб. и проекты с оцененным экологическим и социальным эффектом с капитальными затратами более 700 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных