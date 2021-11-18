Газпромбанк подписал «Принципы ответственной банковской деятельности» ООН
Газпромбанк подписал «Принципы ответственной банковской деятельности» финансовой инициативы программы Организации объединенных наций по окружающей среде – UNEP F1, сообщила пресс-служба компании.
В сообщении говорится, что подписавшие этот документ, берут на себя ведущую роль во встраивании стратегий развития, «чтобы формировать банковскую отрасль будущего, которая служит людям, обществу и планете». Принципы дают банкам «основу для понимания рисков и использования возможностей, которые возникают при переходе к более устойчивой экономике». Документ уже подписали более 250 банков, которые представляют более 40% мировых банковских активов, отмечается в сообщении.
«Мы планируем строить свою дальнейшую работу, опираясь на лучшие мировые практики в области устойчивого развития, а также повышать свою прозрачность, принимать активное участие в совершенствовании регуляторной базы, отчетности и способствовать продвижению принципов устойчивого развития среди наших клиентов и контрагентов», – заявил председатель правления банка Андрей Акимов. Он отметил, что у банка есть значительный потенциал для стимулирования участников ключевых секторов экономики переходить на устойчивые практики развития и снижать негативное воздействие на окружающую среду и общество.
Ранее Газпромбанк создал Совет по внедрению принципов устойчивого развития и принял несколько документов, которые регламентируют деятельность банка в области ESG (Устойчивое развитие). Сейчас банк реализует проекты в области снижения негативного воздействия на окружающую среду стоимостью около 200 млрд руб. и проекты с оцененным экологическим и социальным эффектом с капитальными затратами более 700 млрд руб.