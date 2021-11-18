Основатель Evergrande продал свои активы на $1,1 млрд для оплаты долгов
Основатель находящегося на грани дефолта китайского девелопера China Evergrande Group Хуэй Ка Янь продает свои активы и использует личные средства для погашения долгов компании и продолжении деятельности застройщика. Об этом сообщает China Bussiness News (СBN) со ссылкой на источники.
Так Хуэй Ка Янь с 1 июля уже потратил 7 млрд юаней ($1,1 млрд) из собственных средств, которые были получены от продажи и залогов других его активов. «В настоящее время это Сюй Цзяинь лично собирает деньги, чтобы продолжить деятельность Evergrande», — сказал CBN источник, знакомый с этим вопросом.
По данным Financial Times, Evergrande предложила к продаже стриминговую платформу HengTen Networks Group за 2,13 млрд гонконгских долларов ($273 млн). Покупателем является компания Allied Resources, зарегистрированная в Гонконге. Evergrande заявила, что ожидает убытков в размере 8,5 млрд гонконгских долларов от продажи и планирует использовать вырученные средства для пополнения оборотного капитала.
11 ноября Evergrande в третий раз удалось избежать дефолта по корпоративным облигациям. Компания выплатила $148 млн их держателям.
China Evergrande оказалась на грани банкротства и сейчас ведет переговоры о реструктуризации долга с инвестбанками и кредиторами. Ситуация вокруг Evergrande спровоцировала дефолты по офшорным облигациям, понижение кредитных рейтингов некоторых других девелоперов и распродажи компаниями акций и облигаций. Во вторник, 9 ноября, Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг крупного застройщика Kaisa до CCC- из-за высоких кредитных рисков.
Текущие проблемы на китайском рынке недвижимости могут быть чреваты последствиями для американской экономики, предупредила ранее Федеральная резервная система (ФРС) США.
ФРС ссылается на высокий уровень задолженности китайских компаний и региональных властей, а также существенную долговую нагрузку на финансовый сектор, особенно в малых и средних банках. В этих условиях повышенное внимание китайских регуляторов к закредитованным организациям может вызвать проблемы у компаний с высокой долговой нагрузкой, особенно в секторе недвижимости.
Evergrande находится на грани дефолта в том числе из-за резкого падения продаж, а также неспособности компании выполнять свои обязательства перед поставщиками и клиентами. Только в августе продажи сократились на 13%. Компания уведомляла, что вскоре не сможет выплачивать проценты кредиторам, еще в сентябре этого года, но до сих пор ей удавалось осуществлять пролонгацию. Bloomberg сообщал, что «любой неупорядоченный сценарий» с Evergrande – это угроза всей китайской финансовой системе. «Крах Evergrande станет самым большим испытанием, с которым финансовая система Китая столкнется за последние годы», – комментировал агентству главный экономист Capital Economics по Азии Марк Уильямс.
По заявлению Evergrande, компания наняла подразделение американского инвестиционного банка Houlihan Lokey Inc., специализирующееся на работе по реструктуризации. Кроме него консультировать застройщика будет гонконгская Admiralty Harbour Capital Ltd. Эти консультанты наняты, чтобы помочь компании решить проблемы с кредиторами и попытаться реструктуризировать долги и отсрочить платежи. Ситуация осложняется еще и дольщиками. Число клиентов, которые инвестировали в объекты Evergrande, но еще не получили квартиры, по данным Bloomberg, равно 1,5 млн человек.