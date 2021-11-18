Основатель Evergrande продал свои активы на $1,1 млрд для оплаты долгов

Evergrande находится на грани дефолта в том числе из-за резкого падения продаж, а также неспособности компании выполнять свои обязательства перед поставщиками и клиентами. Только в августе продажи сократились на 13%. Компания уведомляла, что вскоре не сможет выплачивать проценты кредиторам, еще в сентябре этого года, но до сих пор ей удавалось осуществлять пролонгацию. Bloomberg сообщал, что «любой неупорядоченный сценарий» с Evergrande – это угроза всей китайской финансовой системе. «Крах Evergrande станет самым большим испытанием, с которым финансовая система Китая столкнется за последние годы», – комментировал агентству главный экономист Capital Economics по Азии Марк Уильямс.