РБК: Индия закупит у России автоматы Калашникова на $590 млн
16 ноября о лицензионном производстве 700 000 автоматов Калашникова АК-203 в Индии написало профильное британское издание Janes. Тогда называлась сумма в $688 млн. Информацию британского издания «Ведомостям» подтвердили источник, близкий к российской системе военно-технического сотрудничества, и источник на одном из предприятий оборонной промышленности.
Источники РБК заявили, что сумму удалось снизить во многом благодаря «оптимизации вопросов, связанных с налаживанием производства в Индии», а партия автоматов будет чуть меньше — 680 000. При этом ожидается, что в рамках сделки «Калашников» поставит 70 000 автоматов, а остальные 610 000 будут произведены в Индии.
В пресс-службе концерна «Калашников» сообщили, что проект находится на «завершающей стадии согласования» и контракт может быть подписан еще до конца года — в этом случае автоматы начнут собирать уже в первом квартале 2022 г. Сторонами договора выступили минобороны Индии и российско-индийское совместное предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited (50,5% акций принадлежит индийской госкомпании Ordnance Factory Board, 42% — у «Калашникова» и 7,5% — у «Рособоронэкспорта»).
Меморандум о производстве автоматов Калашникова в рамках российско-индийского СП был подписан в феврале 2019 г. В августе 2021 г. Россия и Индия согласовали поставку Дели 70 000 автоматов.
Индия является пятым по величине импортером российской оборонной продукции. В 2020 г. она закупила у России такой продукции на $666,5 млн, за первое полугодие 2021 г. — на $205 млн. По данным «Рособоронэкспорта» (входит в состав «Ростеха»), сейчас индийские вооруженные силы на 70% оснащены вооружением советского/российского производства.