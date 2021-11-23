РБК: Индия закупит у России автоматы Калашникова на $590 млн

В пресс-службе концерна «Калашников» сообщили, что проект находится на «завершающей стадии согласования» и контракт может быть подписан еще до конца года — в этом случае автоматы начнут собирать уже в первом квартале 2022 г. Сторонами договора выступили минобороны Индии и российско-индийское совместное предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited (50,5% акций принадлежит индийской госкомпании Ordnance Factory Board, 42% — у «Калашникова» и 7,5% — у «Рособоронэкспорта»).