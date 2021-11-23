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РБК: Индия закупит у России автоматы Калашникова на $590 млн

Ведомости

Стоимость контракта, по которому Индия закажет у России крупную партию автоматов Калашникова для своих вооруженных сил, оценивается в $590 млн, передает РБК со ссылкой на источники.

16 ноября о лицензионном производстве 700 000 автоматов Калашникова АК-203 в Индии написало профильное британское издание Janes. Тогда называлась сумма в $688 млн. Информацию британского издания «Ведомостям» подтвердили источник, близкий к российской системе военно-технического сотрудничества, и источник на одном из предприятий оборонной промышленности.

Источники РБК заявили, что сумму удалось снизить во многом благодаря «оптимизации вопросов, связанных с налаживанием производства в Индии», а партия автоматов будет чуть меньше — 680 000. При этом ожидается, что в рамках сделки «Калашников» поставит 70 000 автоматов, а остальные 610 000 будут произведены в Индии.

В пресс-службе концерна «Калашников» сообщили, что проект находится на «завершающей стадии согласования» и контракт может быть подписан еще до конца года — в этом случае автоматы начнут собирать уже в первом квартале 2022 г. Сторонами договора выступили минобороны Индии и российско-индийское совместное предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited (50,5% акций принадлежит индийской госкомпании Ordnance Factory Board, 42% — у «Калашникова» и 7,5% — у «Рособоронэкспорта»).

Меморандум о производстве автоматов Калашникова в рамках российско-индийского СП был подписан в феврале 2019 г. В августе 2021 г. Россия и Индия согласовали поставку Дели 70 000 автоматов.

Индия является пятым по величине импортером российской оборонной продукции. В 2020 г. она закупила у России такой продукции на $666,5 млн, за первое полугодие 2021 г. — на $205 млн. По данным «Рособоронэкспорта» (входит в состав «Ростеха»), сейчас индийские вооруженные силы на 70% оснащены вооружением советского/российского производства.

Ранее по теме: Россия и Индия подпишут крупнейший в истории контракт на автоматы Калашникова

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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