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Финансы

В Минфине исключили дефолт «Роснано» по облигациям с госгарантиями

Ведомости

В правительстве рассматривают разные варианты повышения эффективности Роснано, но ни один из них не предполагает невыполнения обязательств по долгам компании, обеспеченных госгарантией, говорится в сообщении пресс-службы Минфина. Правительство уже приняло решения по смене совета директоров, уточнили в ведомстве. Прорабатываются в том числе механизмы по выходу из исторического проектного портфеля госкорпорации.

Московская биржа вечером в пятницу, 19 ноября, остановила торги всеми девятью выпусками облигаций госкомпании «Роснано». Это было сделано после предписания Банка России бирже, рассказал ее представитель.

С понедельника торги были возобновлены. Сейчас на бирже обращаются девять выпусков облигаций «Роснано» общим объемом 71,5 млрд руб. Три выпуска с госгарантией Минфина: у двух на 18 млрд руб. обеспечен номинал, еще один, на 13,4 млрд руб., обеспечен полностью. По пяти выпускам в декабре «Роснано» должно выплатить купон, а выпуск на 4,5 млрд руб. 1 декабря погасить полностью.

В тот же день, когда Мосбиржа приостановила торги, «Роснано» опубликовала на своем сайте сообщение о том, что компания провела встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций. «Роснано» обсудило возможные сценарии реструктуризации долгов для того, чтобы избежать «наиболее негативных сценариев». «Было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества требуют корректировок», — отмечается в сообщении компании.

В отчетности по МСФО за первое полугодие 2021 г. компания «Роснано» указывала, что ее оборотные активы на 30 июня хоть и превышают краткосрочные обязательства на 34 млрд руб., но руководство «предполагает, что в обозримом будущем обязательства, включая затраты на их обслуживание, могут не быть обеспечены активами группы в достаточной степени, в том числе в связи с неопределенностью прогнозов их реализации». Руководство компании полагает, что ей потребуется допфинансирование со стороны акционера для выполнения обязательств, в том числе на обслуживание долга и осуществление финансово-хозяйственной деятельности, говорится в документе. 

Ранее по теме: Облигации «Роснано» подешевели на бирже до дефолтного уровня

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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