Baidu запустила платное беспилотное такси в Пекине
Китайский владелец веб-сервисов и одноименной поисковой системы Baidu запустил платный сервис беспилотного такси в Пекине, сообщает CNBC. Это первый случай, когда такой крупный китайский город (население Пекина — около 21 млн человек) разрешил операторам взимать плату за поездки на такси без водителя.
Начиная с 25 ноября жители района Ичжуан в юго-восточной части столицы Китая смогут воспользоваться услугами одного из 67 беспилотных такси Baidu под названием Apollo Go. Другие мегаполисы, включая Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь, последуют примеру в текущем или следующем году, рассказал изданию Вэй Дун, вице-президент подразделения компании, ответственного за технологии автономного вождения.
Клиентам сервиса роботакси Luobo Kuaipao от Baidu предлагается заплатить $5,31 за поездку длиной 3 км. Базовая стоимость такой же услуги в популярном приложении Didi составляет $2,20, при этом премиальный тариф обойдется уже в $4,23. Бесплатный сервис роботакси от Baidu работает в Пекине с прошлого октября, такая услуга появилась и в других крупных городах, включая Шанхай, Чанше и Цанчжоу. К 2023 г. компания планирует нарастить аудиторию до 3 млн клиентов — планируется, что к этому времени парк роботакси Baidu составит 3000 единиц.
Baidu — не единственная компания в мире и даже в Китае, развивающая технологии беспилотного такси. 16 ноября стартап AutoX, основанный Alibaba, объявил о запуске своего сервиса роботизированного такси RoboTaxi на территории 168 кв. км в Шэньчжэне. General Motors запустила в работу беспилотные такси Cruise в Сан-Франциско (пока они работают бесплатно и только ночью), тестируют свои разработки на улицах американских городов Waymo (принадлежит Alphabet) и Lyft.