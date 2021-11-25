Газета
Бизнес

Baidu запустила платное беспилотное такси в Пекине

Ведомости

Китайский владелец веб-сервисов и одноименной поисковой системы Baidu запустил платный сервис беспилотного такси в Пекине, сообщает CNBC. Это первый случай, когда такой крупный китайский город (население Пекина — около 21 млн человек) разрешил операторам взимать плату за поездки на такси без водителя. 

Начиная с 25 ноября жители района Ичжуан в юго-восточной части столицы Китая смогут воспользоваться услугами одного из 67 беспилотных такси Baidu под названием Apollo Go. Другие мегаполисы, включая Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь, последуют примеру в текущем или следующем году, рассказал изданию Вэй Дун, вице-президент подразделения компании, ответственного за технологии автономного вождения.

Клиентам сервиса роботакси Luobo Kuaipao от Baidu предлагается заплатить $5,31 за поездку длиной 3 км. Базовая стоимость такой же услуги в популярном приложении Didi составляет $2,20, при этом премиальный тариф обойдется уже в $4,23. Бесплатный сервис роботакси от Baidu работает в Пекине с прошлого октября, такая услуга появилась и в других крупных городах, включая Шанхай, Чанше и Цанчжоу. К 2023 г. компания планирует нарастить аудиторию до 3 млн клиентов — планируется, что к этому времени парк роботакси Baidu составит 3000 единиц.

Baidu — не единственная компания в мире и даже в Китае, развивающая технологии беспилотного такси. 16 ноября стартап AutoX, основанный Alibaba, объявил о запуске своего сервиса роботизированного такси RoboTaxi на территории 168 кв. км в Шэньчжэне. General Motors запустила в работу беспилотные такси Cruise в Сан-Франциско (пока они работают бесплатно и только ночью), тестируют свои разработки на улицах американских городов Waymo (принадлежит Alphabet) и Lyft.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных