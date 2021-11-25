Baidu запустила платное беспилотное такси в Пекине

Клиентам сервиса роботакси Luobo Kuaipao от Baidu предлагается заплатить $5,31 за поездку длиной 3 км. Базовая стоимость такой же услуги в популярном приложении Didi составляет $2,20, при этом премиальный тариф обойдется уже в $4,23. Бесплатный сервис роботакси от Baidu работает в Пекине с прошлого октября, такая услуга появилась и в других крупных городах, включая Шанхай, Чанше и Цанчжоу. К 2023 г. компания планирует нарастить аудиторию до 3 млн клиентов — планируется, что к этому времени парк роботакси Baidu составит 3000 единиц.