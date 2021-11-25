«Русагро» сообщила о преемнике Басова на посту гендиректора
Басов возглавил «Русагро» в июле 2009 г., до этого он работал гендиректором «Металлоинвеста». Басов также является и совладельцем агрохолдинга. В частности, он принимал участие в SPO, которое прошло в сентябре. Тогда он дополнительно приобрел 250 000 глобальных депозитарных расписок. В итоге его доля в «Русагро» составила 7,7%.
Сам Басов сообщил «Ведомостям», что намерен отдыхать ближайшие три месяца. Также в дальнейшем он будет управлять собственным инвестиционным портфелем, включая долю в «Русагро». Помимо нее у Басова есть еще ряд проектов. В частности, ему принадлежит 69,5% в фирме «Праймбиомед». Эта компания собирает научные достижения российских и зарубежных ученых в области молекулярно-клеточной диагностики, внедряет в практику передовые методы исследований и поддерживает уже существующие, сказано на ее сайте. Также у него 15% в сервисе по доставке наборов продуктов для быстрого приготовления еды в домашних условиях Elementaree. Также вместе с Вадимом Мошковичем он реализует проекты «Цифровой фермер» и «Ассистагро». Басов рассказывал «Ведомостям», что это будут две цифровые платформы для управления сельским хозяйством, включающие в том числе b2b-маркетплейс по покупке и продаже сельхозпродукции, оборудования, удобрений и др.
Тимур Липатов работает в «Русагро» с 1 сентября 2021 г., сообщила компания. До прихода в «Русагро» Липатов возглавлял АО «Силовые машины» (с 2018 по 2021 г.), с 2015 по 2018 г. являлся гендиректором «ИнтерРАО – Управление электрогенерацией». Липатов является выпускником Московского энергетического института и Международного независимого эколого-политологического университета.
«Русагро» – один из крупнейших российских агрохолдингов. В 2020 г. он занял 4-е место по площади сельхозземель (637 000 га) и 3-е место на рынках свинины и сахара. Кроме того, компания – крупнейший производитель подсолнечного масла и маргарина. В числе брендов компании «Чайкофский», «Слово мясника», «Мечта хозяйки», «Щедрое лето» и проч. Выручка «Русагро» по итогам прошлого года составила 159 млрд руб., чистая прибыль – 24,3 млрд руб. Основным владельцем «Русагро» является ее основатель и экс-сенатор от Белгородской области Вадим Мошкович, его доля составляет 57,1%.
В сентябре этого года миноритарием агрохолдинга стал фонд Amereus Group Максима Воробьева, тогда он выкупил 6,1% в ходе SPO «Русагро». Воробьев приобрел более 8,2 млн GDR кипрской Ros Agro Plc., материнской компании группы, на сумму $114 млн. Максим Воробьев – брат губернатора Московской области Андрея Воробьева и основной владелец крупнейшего в стране производителя атлантического лосося и озерной форели «Русская аквакультура». Он также владеет 28,9% в компании «Самолет две столицы» (входит в девелоперскую группу «Самолет»), которая занимается строительством жилья в Москве.