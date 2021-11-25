«Русагро» сообщила о преемнике Басова на посту гендиректора

Сам Басов сообщил «Ведомостям», что намерен отдыхать ближайшие три месяца. Также в дальнейшем он будет управлять собственным инвестиционным портфелем, включая долю в «Русагро». Помимо нее у Басова есть еще ряд проектов. В частности, ему принадлежит 69,5% в фирме «Праймбиомед». Эта компания собирает научные достижения российских и зарубежных ученых в области молекулярно-клеточной диагностики, внедряет в практику передовые методы исследований и поддерживает уже существующие, сказано на ее сайте. Также у него 15% в сервисе по доставке наборов продуктов для быстрого приготовления еды в домашних условиях Elementaree. Также вместе с Вадимом Мошковичем он реализует проекты «Цифровой фермер» и «Ассистагро». Басов рассказывал «Ведомостям», что это будут две цифровые платформы для управления сельским хозяйством, включающие в том числе b2b-маркетплейс по покупке и продаже сельхозпродукции, оборудования, удобрений и др.